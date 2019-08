CINCO PREFEITURAS DA RMC ABREM CONCURSO COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 14 MIL

Cinco prefeituras da Região Metropolitana de Curtiba estão com concursos abertos com 136 vagas para cargos, fora cadastro reserva: Pinhais, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Piên e Almirante Tamadaré

Os salários variam de R$ 998 a R$ 14.402 para as mais diversas funções, de coveiro a médicos. Dois deles abrem as incrições nesta terça-feira (6), em Pinhais e Quatro Barras.

A partir desta terça, estarão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Pinhais. Há 61 vagas para diversos cargos, sob os regimes estatutário e celetista. O concurso tem 2 anos de validadde, a contar da data de homologação do certame. Entre os cargos disponíveis, estão auxiliar e técnico em Enfermagem, arquiteto, farmacêutico, médico veterinário, eletricista, motorista e Guarda Municipal. Os salários iniciais variam de R$ 1.380,74 a R$ 14.402,86 . As inscrições terminam no dia 4 de setembro. As provas estão marcadas para 29 de setembro.

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras também abriu edital de concurso público. As inscrições começam amanhã e irão até o dia 4 de setembro.A remuneração varia de R$ 1.064,61 até 7.086,58. A selção é para 15 vagas distribuídas em 12 cargos e formação de cadastro reserva para 22 cargos, em níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior.

Há vagas para coletor de Resíduos, mecânico, merendeira, operador de máquina, operário , telefonista, agente de Vigilância Sanitária, assistente Administrativo, assistente de Farmácia, auxiliar de Odontologia , fiscal de Meio Ambiente, fiscal de Obras e Posturas, técnico Agrícola , técnico Ambiental técnico de Informática, técnico de Segurança do Trabalho, técnico em Enfermagem, analista Ambiental – Área Geologia, analista Ambiental – Área Química , arquiteto Urbanista, assistente Social, enfermeiro, engemheiro civil, engenheiro floorestal, farmacêutico, fisioterapeuta, fono audiólogo, médico ginecolista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico veterinário, professor e psicólogo.

A Prefeitura de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, através do Instituto Nosso Rumo, lançou o edital de nº 372/2019 para preencher 14 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.388,62 a R$ 4.865,76, mais benefício de auxílio-alimentação. As oportunidades são para os cargos de Agente Fiscal, Professor, Pedagogo e Bibliotecário. As inscrições serão realizadas por meio do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, até 17h do dia 18 de agosto de 2019. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 para cargo de nível médio e R$ 60,00 para superior. Segundo o edital, o concurso terá prova escrita objetiva para todos os candidatos, com 50 questões sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, as disciplinas variam conforme o cargo. A prova objetiva será aplicada provavelmente no dia 29 de setembro de 2019, em Curitiba, em horário e local a ser informado no endereço eletrônico da organizadora.A validade do concurso público será de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São José do Pinhais.

A Prefeitura Municipal de Piên, no Estado do Paraná também está com concurso aberto para selecionar candidatos de níveis fundamental, médio e superior, para ocupação de 20 vagas imediatas, além da composição de cadastro de reservas. Os cargos com vagas são: Agente de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Monitor de Educação Infantil, Motorista Habilitação Categoria D, Professor – Educação Infantil e Séries Iniciais e Professor de Educação Infantil. A remuneração ofertada vai de R$ 1.031,18 a R$ 2.397,88, para trabalhar em carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições serão aceitas até o dia 19 de agosto de 2019, via internet, através do endereço eletrônico www.ippec.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 40,00 a R$ 80,00. Os inscritos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva (todos os cargos), composta por 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos e de títulos (cargos de Professor – Educação Infantil e Séries Iniciais e Professor de Educação Infantil). A prova terá duração de 3 horas e está prevista para ser aplicada no dia 1 de setembro de 2019, em local e horário a serem divulgados posteriormente.

A Prefeitura de Almirante Tamandaré abriu processo seletivo para a seleção de quatro vagas para coveiro. O salário é de até R$ 998 para 40 horas semanais. A exigência é nível fundamental no mínimo até a quarta série. As inscrições serão realizadas no período de hoje a 9 de agosto de 2019, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria Municipal de Recursos Humanos na Prefeitura, na Avenida Emilio Johnson, nº 360, Centro. As inscrições do seletivo serão gratuitas. A vigência da contratação será pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

