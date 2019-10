CHILE SUSPENDE ESTADO DE EMERGÊNCIA

Após protesto que reuniu 1 milhão de pessoas em Santiago, Sebastián Piñera assina decreto que encerra medida polêmica que colocou militares nas ruas pela primeira vez desde o fim da ditadura de Pinochet

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assinou este domingo (27/10) os decretos necessários para suspender o estado de emergência que estava em vigor em várias regiões de país, e com isso tirar os militares das ruas depois de eles ficarem mais de uma semana responsáveis pela ordem pública.

A medida entra em vigor à meia-noite de segunda-feira e visa “contribuir para que o Chile recupere a normalidade institucional”, segundo um comunicado da presidência em comunicado.

Com a decisão, Piñera cumpriu a promessa feita no sábado de tirar os militares das funções de patrulhamento das ruas. O anúncio ocorreu no dia seguinte a uma manifestação que reuniu cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas de Santiago, no maior protesto do Chile desde a redemocratização, em 1990.

O presidente chileno decretou estado de emergência no último dia 18, quando começou a atual onda de protestos no país com diversas pautas sociais. Além de manifestações pacíficas, houve vários confrontos com a polícia, incêndios e saques, e pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas seis cidadãos estrangeiros.

Essa foi a primeira vez que militares patrulharam ruas desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). No momento mais crítico da atuação militar, todas as regiões, com exceção de Aysen, no extremo-sul, tinham no mínimo uma cidade com destacamentos das Forças Armadas nas ruas.

A presença dos militares, que posteriormente foi acompanhada por toques de recolher – já suspensos –, provocou uma grande rejeição social.

A onda de protestos sem precedentes começou há mais de uma semana do Chile e teve como estopim um aumento das tarifas do metrô de Santiago, já revogado por Piñera. A maioria dos protestos é pacífica, mas casos de incêndios criminosos, saques e a brutalidade da polícia chocaram muitos no país que era conhecido por uma relativa estabilidade.

Os chilenos têm saído às ruas para exigir uma nação menos desigual. Para tentar conter os protestos, Piñera anunciou diversas reformas, no entanto, os manifestantes reclamavam da manutenção do estado de emergência.

A normalidade vem sendo retomada no Chile nos últimos dias, embora centenas de milhares de chilenos ainda estejam saindo às ruas todos os dias em protestos por uma nação menos desigual. Ao todo, os distúrbios deixaram um saldo de 19 mortos, centenas de feridos e milhares de pessoas detidas.

(Com DW)