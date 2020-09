CAMINHOS INESPERADOS

Deus não gritará se precisarmos de apenas um sussurro.

Versículo do dia: “Quem me vê, vê o Pai”

( João 14:9 )

Leitura bíblica recomendada: 1 Reis 19:1-12

Em 1986, Levan Merritt, de 5 anos, caiu no cercado de gorilas em um zoológico da Inglaterra. Enquanto as pessoas gritavam por ajuda, Jambo, um macho adulto colocou-se entre o garoto e os outros gorilas. E tocou delicadamente nas costas da criança.

Quando Merritt chorou, Jambo conduziu os outros gorilas ao cercado deles, enquanto o menino era resgatado. Mais de 30 anos se passaram e Merritt ainda fala sobre esse gigante gentil — seu anjo da guarda que agiu de maneira inesperada, e mudou para sempre sua percepção dos gorilas.

Talvez Elias esperasse que Deus agisse de determinada forma, mas o Deus dos deuses usou um vento forte, o terremoto e fogo para mostrar ao profeta como não pensar nele. Depois, Deus usou um sussurro suave para revelar Seu coração e manifestar Sua presença (1 Reis 19:11,12).

Elias já havia visto o poder de Deus (18:38,39), mas não compreendia totalmente Aquele que deseja ser conhecido como mais do que o maior e mais temível dos deuses (1 Reis 19:10,14).

Por fim, aquele sussurro suave teve completo significado quando Jesus disse: “Quem me vê, vê o Pai” (João 14:9). Ele silenciosamente permitiu ser pregado no madeiro — um ato inesperado e compassivo do Deus que nos ama.

OREMOS: Pai celestial, ajuda-nos a extrair coragem do Teu sussurro — e dos caminhos do Teu Filho. Tem misericórdia de nós por não enxergamos além do Teu poder e contemplarmos um amor que mal começamos a conhecer.

(Com JC)