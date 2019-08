CÂMARA PEDE INFORMAÇÕES SOBRE BARRACÃO DE RECICLÁVEIS E PROVIDÊNCIAS PARA CONTER ALAGAMENTOS NA JK

Vereadores aprovaram requerimentos de Celino Fertrin sobre imóvel no Porto Meira e galerias pluviais em avenidas do centro

A Câmara de Foz do Iguaçu vai solicitar oficialmente informações da prefeitura sobre a denúncia de omissão no controle e utilização de um barracão de recicláveis na comunidade Ana Rover, na região do Porto Meira. Da mesma forma vai pedir que apresente estudos e providências sobre sistema de galerias pluviais em vias públicas de áreas próximas para resolver o antigo problema de alagamentos na Avenida JK. Os vereadores aprovaram na quinta-feira (15) os dois requerimentos sobre esses assuntos apresentados por Celino Fertrin (PDT).

Em uma das proposições, Celino solicita do Prefeito Municipal, informações acerca do imóvel localizado na Rua das Dálias, Jardim Ana Rouver, no bairro Porto Meira. A proposição, que atende a função legislativa do requerente enquanto vereador, busca respostas sobre denúncia publicada na imprensa relatando que o imóvel citado seria de propriedade do município, mas estaria sendo utilizado para fins particulares. Uma oficina mecânica estaria funcionando no local há anos.

No outro requerimento, Celino Fertrin pede informações quanto a existência ou não de uma galeria pluvial e rede de esgoto em toda a extensão da Avenida José Maria de Brito. Após reclamações de empresários e moradores próximos, foi constatado que não há nenhum tipo de contenção e escoamento das águas da chuva. Segundo o vereador, esse seria o motivo principal do acúmulo de água na Avenida JK. Toda a água desde as proximidades da Avenida Paraná desce pela Avenida José Maria de Brito até alcançar a JK onde ocorrem os alagamentos.

Na opinião de Celino, “é surpreendente que uma avenida daquela, em toda sua extensão, com tantas empresas e imóveis não tenha nenhuma galeria pluvial”. A cobrança também se dá em cima da prefeitura pela necessidade de assistência aos moradores e comerciantes que tem as calçadas danificadas para a instalação das galerias e depois o serviço não é reparado adequadamente.

(Com Câmara Foz)