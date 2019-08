BOLSONARO DIZ QUE NA 2ª FEIRA SAI A 1ª PARTE DA ‘CAIXA-PRETA’ DO BNDES

Apresentará nomes de pessoas físicas; Fizeram empréstimo para compra de jatinho

O presidente Jair Bolsonaro disse que na 2ª feira (19.ago.2019) deve ser divulgada a 1ª parte de uma investigação sobre o que ele chama de “caixa-preta” do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Bolsonaro disse que vai ser divulgado o nome de pessoas físicas que fizeram empréstimos junto ao banco para comprar jatinhos. Segundo ele, o resultado vai mostrar R$ 2 bilhões em empréstimos destinados para as compras.

De maneira oblíqua, o presidente ainda atacou 1 possível adversário nas eleições de 2022, o apresentador Luciano Huck, que comprou 1 jatinho da Embraer, em 2013, com empréstimo de R$ 17,7 milhões feito pelo banco.

“O pessoal que comprou jatinho aí, foram só R$ 2 bilhões. Então todo o pessoal que comprou jatinho, gente amigo do rei, gente que está dizendo por aí que ‘estamos no último caminho para o fracasso do Brasil’, que ‘eu sou a opção para 2022’. Pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez… Juros de 3%. Tá bom ou não? Isso é irresponsabilidade. A gente vai mostrar. Imagina, você que usou do seu nome, da sua fama no passado para comprar isso… Ele vai alegar que não é ilegal…”, afirmou.

“É legal sim, foi lá, pegou o contrato, assinou contrato, está pagando 3% de juro. Mas a gente vai mostrar que pra você pobre miserável, né, ou você até, bem de vida, bom empresário, mas como não era amigo do rei e rainha da época não tinha como comprar isso daí”, disse.

A declaração foi dada em live no Facebook nesta 5ª feira (15.ago.2019), que iniciou às 19h e teve 1h11min33seg de duração. Estavam presentes o presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto, o novo embaixador do Turismo, o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie, e de uma intérprete de libras. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o secretario de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), apareceram no final.

Ao tomar posse, em 16 de julho, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que havia pedido 1 prazo de 2 meses para que as investigações fossem conduzidas. A medida, com a divulgação dos nomes, será antecipada. Bolsonaro ainda deu recado a quem gostaria de pedir empréstimo de modo, segundo ele, irregular: “Aqui agora é o Johnny Bravo que é o presidente”.

Vetos à Ancine

Na ocasião, Bolsonaro também disse que se a Ancine (Agência Nacional de Cinema) “não tivesse na sua cabeça toda mandato”, já teria “degolado todo mundo”. Atualmente, a diretoria da agência é composta por 3 pessoas com mandatos de 4 anos.

O presidente fez críticas a uma série de filmes que tiveram autorização da Ancine para captar recursos para a produção. Entre eles, os filmes Transversais, Sexo Reverso, Afronte e Religare Queer. Segundo Bolsonaro, todos tiveram as autorizações revogadas. “Foi pro saco”, disse. “Abortamos essa missão”, completou.

Revolução no crédito imobiliário

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o governo vai anunciar na próxima 3ª feira (20.ago) uma medida que irá “revolucionar o crédito imobiliário”. Contudo, não deu detalhes.

Segundo o Drive Premium, newsletter paga do Poder360, a medida é 1 programa de crédito cobrando IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais taxa para quem deseja comprar imóvel dentro da categoria dos que usam o FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço).

Pedro Guimarães acredita que a oferta de crédito com IPCA mais taxa abrirá uma janela de securitização: quando o dono do imóvel oferece a propriedade como garantia para ter o empréstimo. O presidente da Caixa estima que esse sistema injetará R$ 50 bilhões ao ano para a carteira imobiliária.

Exportação de cálculo biliar bovino

Bolsonaro disse que vai autorizar a exportação de cálculo renal encontrado em bois. A medida está sendo estudada pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

“Eu já tive umas 15 crises na minha vida. A barra é pesada, o homem levar uma bolada ou dor de parto não é nada perto do cálculo renal”, disse. “Essas pedras do boi tem aí fora utilidade pra fazer remédio. E o Brasil não podia exportar isso aí por uma complicação terrível, faltava uma norma regulamentadora no tocante a isso pra poder exportar”, acrescentou.

“Se o boi tiver cálculo renal vai poder exportar essas pedras aí. É caríssimo. Era dinheiro que estávamos jogado fora nessa área aí.”

O presidente disse ter conhecimento sobre realização de rinhas de galo no Brasil, mas afirmou que não vai regulamentar a atividade.

“A questão do boi, tem vacina, tem veterinário, tem tudo. E tem coisas até que a gente não tem que eu não vou falar aqui”, disse.

Redução de multas trabalhistas

Bolsonaro disse estar estudando em conjunto com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para extinguir, por meio de portaria, itens de proteção do trabalho que resultam em multas a empresários brasileiros. Segundo ele, atualmente existem 6.900 itens. “Tem gente aí que depois de abrir 1 negócio tem que fugir pra não ser preso”.

Voltou a falar de 1 empresário multado por não ter banheiro químico em plantação de carnaúba e fez crítica à reportagem da Folha de S.Paulo sobre ele ter cortado o cabelo durante o expediente e ainda te feito uma live do momento.

“Imagina o cara, está ralando igual 1 desgraçado, né. Quer fazer 1 xixi ou 1 pum pum, também faz, né. Folha de São Paulo, durante o expediente, tá ok? o cara pode fazer cocô durante o expediente. Vocês me recriminaram porque eu cortei o cabelo durante o expediente, tá certo? E daí ele procura o banheiro químico, entra no banheiro químico aos 45 ºC , fecha a porta a temperatura ficará lá dentro 70 ºC. As fezes borbulhando, blublublublublu pra fazer pum pum ou xixi. Não dá pra ser assim. Por mim o cara pode fazer xixi até em cima da árvore”, disse.

Estabilidade a atletas das forças armadas

Disse estudar criação de Lei Complementar, em conjunto com o Ministério da Defesa, para possibilitar atletas das Forças Armadas, que ganharem títulos em 1º, 2º e 3º lugar, a passar para a “linha de estabilidade”.

Crística à Cristina Kirchner

Bolsonaro voltou a falar que se a chapa da ex-presidente da Argentina Christina Kirchner vencer as eleições presidenciais, o país vizinho vai virar uma nova Venezuela e “o Rio Grande do Sul vai virar Roraima” –Estado brasileiro que recebeu diversos refugiados após a crise política e econômica no país venezuelano.

“Não vou pedir voto pro Macri, até porque não tenho esse poder de convencimento de ninguém, mas a política está errada na Argentina e a Argentina não indo bem é ruim pra gente. Esse cara que ganhou as prévias agora, ele já falou que vai rever o acordo com o Mercosul, ele esteve visitando Lula”, disse.

“Nós não queremos, estamos torcendo, nós pedimos a Deus que ajude o povo argentino. Nós não queremos que o Rio Grande do Sul fique que nem Roraima por causa da Venezuela. Nós não queremos isso pro povo argentino, nos interessa que ao povo argentino estar bem”, disse.

Outros assuntos

Possível irregularidade em game da Embratur: lançado em 23 de março de 2012, segundo Bolsonaro, o jogo eletrônico que ilustrava 12 cidades brasileiras custou ao Brasil R$ 6 milhões aos cofres públicos. O presidente disse que vai investigar se houve irregularidade na produção dos bonecos de divulgação do jogo;

Redução de impostos de games: Bolsonaro comentou sobre decreto assinado nesta 5ª que reduziu as alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidentes sobre videogames, acessórios dos consoles e suas partes. “Variava de 20% a 50%, agora vai variar de 16% a 40%. É pouco? É pouco, mas a gente vai devagar nos acertando”;

Zero impostos para medicamentos: Bolsonaro disse que zerou impostos para alguns medicamentos destinados ao tratamento de HIV e de câncer;

Memorial da Anistia Política do Brasil em Belo Horizonte: Bolsonaro comentou sobre a decisão de não mais concluir a construção do memorial na capital mineira. “Aquela coisa que os coitadinhos da esquerda, que foram barbarizados pelo pessoal nosso, militar no passado, né. Se eles tivessem ganhado aquela guerra estariam cortando cana com toda a certeza. Então, orçamento previsto R$ 5 milhões. O gasto até agora é de R$ 28 milhões e tinha previsão de mais gastos e a Damares cortou. Agora não tem mais memorial da anistia, até porque a anistia é de 1979, não tem que falar nem de 1 lado nem de outro. Acabou porra, acabou, acabou porra, chega de gastar dinheiro público pra dizer que são heróis.. Ah, pelo amor de Deus, pô. Aqueles heróis expoentes estão hoje em dia presos, pô. Estão sendo processados, assaltaram a nação”, disse;

Transformar Angra dos Reis em Cancún: Bolsonaro falou em igualar o turismo da Estação Ecológica de Tamoios, da baía de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ao da cidade mexicana. A região abriga espécies ameaçadas de extinção. “A Estação tendo infraestrutura vai ser muito mais preservado o meio ambiente do que hoje em dia (…) Não vem você dizer agora que tem que fiscalizar, no Brasil são 8,5 milhões km², 61% é área de proteção ambiental, reserva indígena, é 1 montão de coisa, não tem como fiscalizar, agora nós podemos levar o desenvolvimento para Angra dos Reis”, disse;

Conversar com governadores do Nordeste: Bolsonaro disse que quer que tenha em toda a costa do Brasil a possibilidade de ter 1 museu de navios para mergulho. O presidente da Embratur disse que os governadores do Nordeste estão brigando na região para poder ter o museu sugerido pelo presidente. “Os governadores do Nordeste estão brigando? Estão conversando contigo? Querem conversar comigo também? Tô pronto pra conversar com os governadores do Nordeste… (…) Fui em Parnaíba, fiz até uma brincadeira lá, eu não sou cabeça grande, mas sou cabra da peste… Se sentiu ofendido com isso ai?”, disse.

(Com Poder360)