BARRAGEM DA USINA DE ITAIPU TERÁ ILUMINAÇÃO ESPECIAL PARA O OUTUBRO ROSA

A iluminação da barragem de Itaipu ganhará a cor rosa, a partir desta sexta-feira (4)

Pelo sexto ano consecutivo, uma parte dos 747 refletores e 112 luminárias do atrativo “Itaipu Iluminada”, promovido nas noites de sextas e sábados, será substituída para receber as cores do Outubro Rosa. A mudança, válida durante todo o mês, simboliza o apoio da empresa à campanha mundial de alerta sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama.

“Itaipu faz questão de participar de campanhas como a do Outubro Rosa, porque entendemos a importância da prevenção de qualquer doença”, afirma o diretor-geral brasileiro da binacional, general Joaquim Silva e Luna. Ele lembra que, segundo dados oficiais, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum, entre as mulheres, e é também o que mais mata, na maioria dos casos por falta de prevenção.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, estima 59.700 casos novos de câncer de mama no País, apenas em 2019. As mulheres são as mais afetadas, mas os homens também são acometidos pela doença, na proporção de 1%. É possível se prevenir, mantendo os exames em dia e comportamentos saudáveis, como manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação também é um fator de proteção das mulheres.

“Queremos ajudar a difundir a campanha Outubro Rosa, para que mais mulheres se conscientizem do que podem fazer para se prevenir e, se for o caso, tratar a doença o mais cedo possível”, conclui o general Silva e Luna.

Como ver Itaipu nos tons da campanha

Quem quiser conferir a usina iluminada nas cores da campanha tem até o dia 26 de outubro (sábado). As saídas ocorrem às 19h30 e a duração é de uma hora e meia. Mais informações podem ser obtidas em https://ingressos.turismoitaipu.com.br/p/itaipu-iluminada

Outros eventos

Para chamar a atenção sobre a doença, Itaipu também vai promover um evento com seus empregados e empregadas, no dia 22. A roda de conversa “Previna-se! Cuide-se!” será promovida pelos programas de Valorização da Diversidade e o Reviver, da Diretoria Administrativa. Na ocasião, o público interno da usina terá palestra com especialistas no tema.

Além da promoção de ações internas, Itaipu também está envolvida na organização de outros eventos no município, em conjunto com a Rede Mulher Foz, um núcleo composto por 20 entidades empresariais e assistenciais, das esferas pública e privada.

No dia 1º de outubro (terça-feira), às 9h, acontece a Blitz de Conscientização com uma caminhada pela Avenida Brasil, que terá o objetivo de divulgar as ações programadas para o mês. Ao final da marcha, haverá uma apresentação com a banda do Exército e aferição de pressão arterial.

Ainda na terça-feira (1º), às 19h, no Shopping Catuaí Palladium, a psicóloga Aline Cavalari ministrará uma palestra sobre a importância do acolhimento e da atenção à mulher que contrai a doença. Após a conversa, haverá uma homenagem ao corpo de enfermagem da ala de oncologia do Hospital Ministro Costa Cavalcanti. Os ingressos para participar custam R$ 30 e também podem ser adquiridos com a Lilian, pelo ramal 6503.

No sábado (5), o Centro de Convivência do Bubas recebe a médica Wilma Nancy Campos Arze, convidada pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Ela deve conversar com as mulheres da região sobre como se prevenir da doença. O evento também contará com aferição de pressão arterial, teste para diabetes, sorteios e atividades recreativas para crianças.

Outra ação é a Caminhada de Rua, que acontecerá no dia 6 de outubro (domingo), com a saída marcada para às 8h30, no Colégio Bartolomeu Mitre e chegada na Feirinha da JK. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível, que será doado para a comunidade do Bubas.

O encerramento das atividades será marcado por um jantar beneficente na Quinta das Marias, no dia 25 de outubro (sexta-feira), a partir das 20h. Os ingressos custam R$130 por pessoa, com rolha livre, e devem ser comprados nos pontos de venda Realce Modas, Eko7, Loja Doidão, Imobiliária Cássia Regina, Carlão Auto Peças e Alice Modas.

(Com Itaipu)