AUMENTAM REIVINDICAÇÕES POR MELHORIAS NO TRÂNSITO E PAVIMENTAÇÃO

Neste mês os vereadores de Foz apresentaram 110 indicações atendendo solicitações da população

Com 65% dos casos, as reivindicações voltadas ao trânsito e pavimentação, incluindo pedidos de tapa-buraco, foram os principais assuntos das indicações dos vereadores de Foz do Iguaçu neste mês de agosto. Das 110 proposições apresentadas, 40 referem-se às solicitações por serviços de sinalização de trânsito entre outras melhorias para segurança de pedestres e motoristas. Outras 31 indicações enviadas a prefeitura são relacionadas a problemas na malha viária e pedidos de asfaltamento em ruas de calçamento, muitas em condições ruins de tráfego principalmente nos bairros.

As indicações deste mês também contemplam diversas outras demandas da população, incluindo reivindicações em áreas como educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e manutenção de espaços e imóveis públicos. Todas as indicações apresentadas foram encaminhadas aos órgãos competentes.

O atendimento dos pedidos por parte da prefeitura vem ocorrendo de acordo com a viabilidade técnica e a disponibilidade orçamentária. A Câmara já solicitou ao Executivo levantamento das indicações atendidas nesse ano e aguarda as respostas.

Novos CMEIs e unidade de saúde

O vereador Darci DRM (sem partido) apresentou duas indicações que atendem reivindicações relacionadas à educação. Na indicação nº 1153/2019 o parlamentar sugere a realização de um estudo, por parte do Executivo, para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, e uma Unidade Básica de Saúde – UBS na região do Jardim Três Fronteiras.

Darci ainda propõe a implantação de um CMEI no Jardim Alvorada. Segundo as justificativas, os moradores da região são obrigados a recorrer a outros bairros e sofrem com a distância e falta de estrutura.

Ainda contemplando a área da saúde, o vereador Rogério Quadros (PTB) indicou a possibilidade de prorrogação do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim São Paulo II. Segundo o vereador, essa proposta visa solucionar os problemas decorrentes do atraso dos atendimentos, pretendendo garantir o atendimento de baixa complexidade na rede de atenção básica na região. O atendimento mudaria o horário de encerramento das 18h para às 20h.

Espaços públicos

A indicação nº 1.111/2019, de autoria do vereador João Miranda (PSD), aponta ao Prefeito Municipal a determinar a secretaria competente para realização de estudo que viabilize uma reforma geral na praça situada em frente ao Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti. De acordo com João Miranda, a razão para essa proposição é de que o local se encontra em situação de precariedade, derivada da falta de manutenção. “Recebemos vários esportistas no ginásio e levam uma imagem negativa do nosso município por conta das condições que está a praça e os arredores do ginásio” declarou o vereador.

Ainda empenhado em melhorar o bem-estar do cidadão iguaçuense, João Miranda indicou a instalação de academia ao céu aberto e parquinho infantil na região da ocupação do Bubas. Como justifica o vereador, “o local tem um grande número de crianças que, quando não estão na escola, não possuem um espaço para brincar” e também citou a necessidade de espaço de lazer e entretenimento para os idosos que vivem no local. “Alguns idosos ali vivem de forma sedentária, por não ter espaço para prática de atividade física. A academia a céu aberto e o parquinho irão levar mais qualidade de vida à população do Bubas” declarou o parlamentar.

Manutenção nos bairros

Também foram apresentadas indicações neste mês sobre casos como reparação de bueiros, limpeza de terrenos, manutenção e construção de calçadas. Sendo assim, o vereador Celino Fertrin (PDT) apresentou uma indicação que expõe a solicitação dos moradores da Rua Sapucaí, no bairro Itaipu C para reparação de bueiro. Segundo justificativa, o local é próximo ao Colégio Estadual Professor Flávio Warken, área onde transita um grande número de estudantes durante o dia colocando a segurança deles em risco.

Celino Fertrin ainda apresentou outra indicação que sugere a construção de calçadas no entorno das áreas pertencentes ao município no Bairro Alvorada. A demanda por parte dos moradores evidencia o risco à segurança dos pedestres e a falta de acessibilidade, principalmente de cadeirantes e idosos.

Segurança do trânsito

Reivindicações voltadas ao trânsito foram as principais neste mês, com destaque para instalação de ciclovias, pontos de ônibus e redutores de velocidade, recapeamento asfáltico e a construção de uma passarela para travessia de pedestres.

Recapeamento asfáltico é outro tema com dezenas de pedidos que chegam aos vereadores. A indicação nº 1.182/2019 de autoria do vereador Jeferson Brayner, sugere a manutenção do asfalto, principalmente nos cruzamentos, da Avenida Paraná no trecho que compreende a BR-277 até a Avenida das Cataratas. Além da operação tapa-buraco, o parlamentar ainda indica a reparação de calçadas e canteiros da Avenida.

Já pensando no intenso fluxo de veículos na Rua Mercedes no bairro Três Lagoas, o vereador Luiz Queiroga (DEM) apresentou uma indicação para implantação de um redutor de velocidade na região. Segundo o parlamentar, essa aparelhagem faz-se necessária devido o embarque e desembarque de crianças na rua em questão, as quais muitas vezes correm risco de acidentes.

Visando facilitar a travessia dos pedestres que circulam pela BR-277 e precisam deslocar-se ao bairro Três Lagoas, o vereador Rogério Quadros (PTB) indicou a construção de uma passarela nas proximidades. De acordo com Rogério Quadros, “a rodovia tem grande fluxo de veículos e, frequentemente ocorrem atropelamentos no local, inclusive com vítimas fatais. Nem mesmo os constantes patrulhamentos feitos pela Polícia Rodoviária têm impedido o excesso de velocidade no local”.

(Com Câmara Foz)