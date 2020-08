Pandemia: AUMENTAM CASOS DE MORTE POR COVID-19 EM FOZ DO IGUAÇU, APÓS RELAXAMENTO DE RESTRIÇÕES PREVENTIVAS

Município já tem 49 mortes por Covid-19 e mais 4,3 Mil casos confirmados. Dados são da Administração Municipal. Desde o dia 03 de agosto, foram relaxadas as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia na cidade.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou na data desta quinta-feira (20), mais 04 mortes pela Covid-19 e 75 novos casos da doença, totalizando 4.345 casos da doença no município.

Óbitos – Os quatro novos óbitos em decorrência da Covid-19, aconteceram nesta quarta e quinta-feira (19 e 20 de agosto). As vítimas são três mulheres, de 82, 89 e 92 anos, que estavam internadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, e um homem de 51 anos, internado no Hospital Ministro Costa Cavalcanti. Todos possuíam comorbidades.

A mulher de 82 anos estava internada desde o dia 20 de julho. O quadro se agravou com insuficiência respiratória, infecção generalizada e falência dos órgãos. O óbito ocorreu às 11h45 desta quinta-feira (20).

A idosa de 89 anos estava internada desde o dia 11 de julho. O quadro se agravou com pneumonia viral e insuficiência renal em consequência do novo Coronavírus. O óbito ocorreu às 19h35 desta quarta-feira (19).

A paciente de 92 anos, em estado paliativo, estava internada desde o dia 15 de agosto. O quadro se agravou com pneumonia viral e infecção generalizada. O óbito ocorreu às 00:10 desta quinta-feira (20).

O homem de 51 anos estava internado desde o dia 07 de agosto. Ele apresentava um quadro de pneumonia que se agravou com insuficiência respiratória em decorrência da Covid-19. O óbito ocorreu às 14h32 desta quarta-feira (19).

Registro – Dos novos casos da doença, 38 são mulheres e 37 homens com idades entre 7 meses e 80 anos. Uma pessoa encontra-se internada e os demais estão em isolamento domiciliar. Dos casos confirmados ativos, 185 estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 50 pessoas estão internadas. O município já registrou 49 óbitos.

Relaxamento

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou no dia 03 deste mês, o Decreto 28.383, que permite a ampliação no horário de atendimento de restaurantes e lanchonetes, do transporte coletivo e permite a retomada de atividades esportivas do futsal de alto rendimento para treinamentos e jogos das equipes do Foz Cataratas Futsal. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Chico Brasileiro.

Entre as principais medidas do relaxamento nas medidas restritivas de prevenção a Covid-19, estão a ampliação do horário de atendimento de restaurantes e lanchonetes, até a meia-noite, e o funcionamento de serviços no formato delivery durante 24h.

O decreto também permite que mercados, supermercados e mercearias funcionem 24 horas por dia. Academias de ginástica, quadras de tênis em condomínios, atividades esportivas sem contato físico, açougues, autoescolas, comércio varejista de hortifrutis, estacionamentos privados, panificadoras e confeitarias, clínicas de fisioterapia, personal trainers e estúdios de pilates podem atender das 6h até as 22h. Lojas e serviços localizados no interior de supermercados podem funcionar das 7h às 22hs.

Com essas ampliações, os ônibus do transporte coletivo também passaram a circular até 00h30 (meia-noite e trinta), com atendimento de até 50% da capacidade de lotação, a partir do dia 05 do corrente mês.

