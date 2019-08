ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO BOLSA ATLETA E REMANEJAMENTO DE VERBAS PARA O NATAL FORAM APROVADAS NA CÂMARA

Incentivo aos atletas estava sem atualização desde a implantação em 2002

A tentativa de evitar a evasão de atletas do nosso município para outra cidade, foi pauta da sessão extraordinária desta terça-feira, 20 de agosto, com o projeto 99/2019, readequando e atualizando os valores de apoio aos atletas que recebem auxílio financeiro por meio do Programa Bolsa Atleta. A condição é que apresentem bons históricos de resultados em competições municipais, estaduais e internacionais. A matéria foi aprovada em 1ª e 2ª discussões e seguem para sanção do prefeito.

A nova proposta propõe alguns requisitos para concessão das bolsas, que vão de R$ 100,00 a R$ 1.000,00. Antes era de R$ 30,00 a R$ 600,00. Dentre os critérios estão: ser estudante em Foz e atleta iniciante, idade superior a 12 anos, participante de jogos ou competições em nível estadual no ano anterior e fazer parte de equipe do núcleo de treinamento na modalidade vinculada à SMEL.

O líder do Executivo na Câmara, vereador Rogério Quadros (PTB), defendeu a aprovação da proposta do prefeito. “Quero aqui expor o projeto para dar segurança aos vereadores. O projeto nada mais é do que autorização para atualização dos valores do Bolsa Atleta que estão defasados. É uma questão de retorno positivo para daqui a alguns anos, fazendo investimentos nos estudantes de hoje”. Além disso, o vereador citou vários atletas que atualmente tem apoio do programa de bolsa do município e foram medalhistas em diversas competições internacionais, até mesmo no Pan Americano de Lima (Peru), neste ano.

“Receber apenas 30 reais dificultava o ânimo de qualquer aluno que pratica qualquer modalidade como atleta. Cada real que você aplica no esporte, se economiza na área de saúde. Que tenhamos medalhistas para representar e divulgar nossa cidade no mundo”, acrescentou o primeiro secretário da Câmara, vereador Elizeu Liberato (PR).

Recursos para o Natal das Cataratas

Outro projeto em debate na sessão extraordinária desta terça-feira foi o remanejamento (PL 108/2019) no valor R$ 1 milhão para o Natal de Foz do Iguaçu para impulsionar o turismo e comércio da cidade, assim como acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul. A estrutura será montada na Praça da Paz, assim como aconteceu em 2018, fazendo circular na região de 3 a 5 mil pessoas.

“Em 2017, quando foi inaugurada a Praça da Paz, após revitalização, o Diretor da Fundação Cultural esteve aqui nesta Casa apresentando o projeto do Natal. Ano passado, além da praça da paz, vários bairros receberam eventos comemorativos do Natal. Então, esse remanejamento que estamos discutindo agora é uma questão de investimento. Gramado neste ano está destinando R$ 25 milhões para o Natal neste ano. Diante do exposto aqui, temos de ter um evento desse, de grande porte, sendo Foz um importante destino turístico”, afirmou o Vereador Rogério Quadros (PTB).

“O parecer é pela regularidade do projeto de lei. Diante de grandes demandas que temos em Foz, mas quando entrou na pauta consultei o Diretor Orçamentário da Prefeitura para entender alguns pontos do projeto. Me convenceram que os recursos devem ser bem aplicados. Agora cabe a nós fiscalizarmos a aplicação”, explicitou o vereador Elizeu Liberato (PR).

Debate em plenário

A vereadora Anice Gazzaoui (sem partido) falou sobre algumas dúvidas que ainda tem sobre o projeto. Ela chegou a pedir vistas, mas desistiu quando soube que isso poderia atrapalhar o cronograma das ações. “Eu faço parte da Comissão de Turismo. Houve um estudo, a conversa com Secretário. Temos também pouco tempo hábil para isso porque precisamos agilizar o projeto porque existem contratos que estão sendo fechados há dias”, explicou a vereadora Nanci Rafagnin Andreola (PDT).

“Eu acho que precisamos votar para aprovar ou não esse projeto hoje, porque o pedido de vistas vai protelar a votação para setembro e aí não vai dar mais tempo de se fazer algo com esse recurso”, defendeu o Vereador Luiz Queiroga (DEM). Diante dos debates, a vereadora Anice retirou o pedido de vistos.

O vereador Celino Fertin (PDT) também se manifestou a respeito do projeto. “Nós apostamos naquilo que seja promissor e um investimento para a cidade, mas também é muito claro que devemos avaliar cada passo que damos. Por que não se aplica a sobra das pastas em saúde, educação e sinalização viária?”, questionou.

O vereador Luiz Queiroga (DEM) fez as considerações. “O que entra de recursos para a cidade de Gramado só com a realização no Natal representa grande parte do PIB do município. Concordo que temos prioridades em Foz, mas se esse orçamento estava na Secretaria de Turismo e está sendo remanejado para a Fundação Cultural, é só porque a Fundação é quem vai executar o projeto. Entendo que esse projeto é viável economicamente para trazer verbas, atrativos, embelezar a cidade, aumentar a contratação de pessoas no comércio”.

O projeto foi aprovado em 1ª e 2ª discussões com votos contrários dos Vereadores: Anice (sem partido), Celino Fertrin (PDT), Darci DRM (sem partido) e Edílio Dall `Agnol (PSC).]

(Com Câmara Foz)