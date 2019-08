ATOS EM CURITIBA E EM LISBOA DEVEM MARCAR 500 DIAS DA PRISÃO DE LULA

A Frente Brasil Popular do Paraná convocou suas organizações (partidos, movimentos populares e sindicais) e a sociedade para ato pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preso em 7 de abril de 2018 pelo caso do tríplex do Guarujá, o petista completa 500 dias na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR) nesta 3ª feira (20.ago.2019)

O grupo irá se concentrar às 17h na vigília Lula Livre, localizada no bairro Santa Cândida, em Curitiba, em frente ao prédio da PF.

A intenção da frente é fazer ações, como panfletaços, faixaços e diálogos com a população, por toda a capital paranaense, em “denúncia aos 500 dias de uma prisão política”. Para a frente, o dia “não é de comemoração, mas de resistência”.

Além do ato convocado pela Frente Brasil Popular, está marcado 1 outro ato, organizado pelo PT, em Lisboa, na Praça Luís de Camões, às 18h (horário local, 14h no horário de Brasília).

O ex-presidente se apresentou à PF em 7 de abril de 2018. Relembre fatos que marcaram os 500 dias de Lula na prisão.

Atualmente, o petista nega-se a entrar na Justiça com pedido para cumprir a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto. Afirma que só pretende ir para casa após eventual absolvição ou anulação da sentença.

Em vídeo divulgado pelo PT na última 6ª feira (16.ago.2019), o partido pede assinaturas a 1 abaixo assinado pela liberdade de Lula, que segundo o boletim Lula Livre, tem mais de 200 mil assinaturas.

is a íntegra da nota de convocação da Frente Brasil Popular do Paraná:

“500 dias. Um número que machuca e ofende. Mas que chama para a resistência. 500 são os cinco séculos que o país passou sob o domínio da elite nacional. Como nos ensinou o sociólogo Florestan Fernandes, essa elite é antinacional, antipopular, escravista, racista e patrimonialista. Nunca aceitou as medidas econômicas e sociais em favor da população pobre. E por isso querem manter Lula preso a todo custo.

Mas, dos faixaços às manifestações de apoio. Das ações dos Comitês Lula Livre às panfletagens de conscientização da população. Das denúncias da “Vaza Jato” às visitas de líderes e escritores internacionais que Lula recebe em sua prisão injusta: A sociedade civil reage e a prisão torna-se a cada dia mais absurda.

No dia 20 de agosto (terça), a Frente Brasil Popular do Paraná, de acordo com jornada de lutas nacional, convoca os comitês de Curitiba e região a fazer ações, panfletaços, faixaços, diálogos com a população, por toda a cidade, em denúncia aos 500 dias de uma prisão política.

Este dia não é de comemoração, mas de resistência e denúncia. Ao final da tarde, com concentração às 17h, as organizações que integram a Frente Brasil Popular, e todas as demais que se somam à luta por Lula Livre, estão convidadas para o ato político na Vigília Lula Livre, coração da resistência, para reafirmar nosso compromisso com a resistência, com o apoio a Lula onde ele estiver, e com a democracia.

Chamamos toda população a lutar por democracia, emprego, educação, saúde, a se somar à luta por um Brasil livre e com justiça social!”

