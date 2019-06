ASSISTÊNCIA SOCIAL INICIA SEGUNDA ETAPA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Dez cursos em diferentes áreas serão ofertados à população

A Prefeitura de Foz do Iguaçu por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu realiza nesta terça e quarta feira (04 e 05 de Junho) a aula inaugural dos cursos de formação inicial e continuada ofertados em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Os eventos acontecem às 19 horas na Fundação Cultural.

Nessa segunda etapa, dez cursos em diferentes áreas serão ofertados, prioritariamente para pessoas inscritas no Cadastro Único ou beneficiárias de programas do Governo Federal, como o Bolsa Família. As inscrições foram feiras pelos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município.

“Importante às pessoas que realizaram as matrículas nos CRAS, comparecerem no dia da aula inaugural para ter conhecimento do cronograma das aulas a ser realizadas. Em caso de falta de alunos ou em caso de desistência nos primeiros dias de aulas, essas vagas poderão ser preenchidas por outras pessoas interessadas em realizar os cursos”, explica o diretor de gestão do SUAS da Secretaria de Assistência Social, André dos Santos.

Apenas uma turma ainda não preencheu as vagas, que é o curso de carpinteiro. Para esse curso as matriculas continuam abertas, até preencher o número mínimo de membros por turma que é 20 pessoas.

A formação dura em média quatro meses, com aulas teóricas e práticas na sede da secretaria de Assistência Social, no SENAI e também em escolas municipais. Mais informações pelo telefone: 35451000

Aula Inaugural Terça-feira (04/06) – 19h

Confeiteiro – turma manhã e tarde

Padeiro – turma manhã e tarde

Costureiro – turma tarde

Montador e Reparador de Computadores – turma noite

Mecânico de Automóveis – turma noite

Aula inaugural Quarta-feira (05/06) – 19h

Aplicador de Revestimento Cerâmico – turma noite

Mecânico de Refrigeração – turma noite

Mestre de Obras – turma noite

Pedreiro – turma noite

Pintor – turma noite

(Com AMN)