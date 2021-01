Política: BANCADA FEMININA VISITA CRAM PARA TRATAR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Vereadoras conheceram o serviço de acolhimento de mulheres vítimas de violência que realiza aproximadamente 150 atendimentos por mês em Foz do Iguaçu.

As vereadoras Protetora Carol Dedonatti (PP) e Yasmin Hachem (MDB), integrantes da Bancada Feminina da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, reuniram-se com a coordenadora do CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência), Kiara Moraes Heck.

As parlamentares conheceram as instalações e os serviços prestados pelo centro e iniciaram tratativas para apresentação em conjunto de projetos e indicações que possam auxiliar e ampliar o atendimento prestado.

“A luta das mulheres em situação de violência é de todos, pois atinge a sociedade inteira. Queremos propor e fiscalizar as políticas e ações que contemplem esse público”, afirmou a vereadora Carol Dedonatti (PP).

“A criação da bancada feminina visa justamente dar maior visibilidade e espaço à causa e vamos buscar colaborar em todos os sentidos”, afirmou Yasmin Hachem (MDB).

