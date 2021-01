Argentina: ALBERTO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DA ARGENTINA, RECEBE 1ª DOSE DA SPUTNIK V

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu a primeira dose do imunizante russo Sputnik V contra COVID-19 nesta quinta-feira (21).

A ANMAT (Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Média) autorizou nesta quarta-feira (20) o uso da vacina russa para pessoas acima de 60 anos. Depois que a ANMAT aprovou o uso da Sputnik V em pessoas com mais de 60 anos, Alberto Fernández foi vacinado no Hospital Posadas. Fernández é o primeiro presidente sul-americano a ser vacinado contra a COVID-19.

A Argentina deu início à campanha de vacinação contra a COVID-19 usando a vacina russa no dia 29 de dezembro. Desde então, o país já recebeu dois lotes da Sputnik V.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a Argentina já contabiliza 1.831.681 casos confirmados de COVID-19 e 46.216 mortes causadas pela doença.

A vacina russa é a principal aposta da Argentina para controlar a pandemia de coronavírus. Uma carga de 300 mil doses chegou no país no último final de semana. Devem chegar mais 5 milhões de doses em fevereiro e 14,7 milhões nos meses seguintes.

A Anmat informou que a Sputnik V tem eficácia de 91,8% entre pessoas com mais de 60 anos. Depois de 28 dias da imunização, 98,1% dos voluntários apresentaram anticorpos.

A Sputinik V é a mesma vacina da qual o governo da Bahia tem contrato de prioridade. Está previsto o recebimento de 50 milhões de doses do imunizante russo.

Representantes da farmacêutica União Química, fabricante da Sputnik V, se reúnem nesta quinta com técnicos da Anvisa para discutir o uso emergencial da vacina. O objetivo do encontro é esclarecer questões que travam a liberação da vacina no país.

(Da Redação com Agência Sputnik)