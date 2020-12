América Latina: ARGENTINA COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA (29) VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Contêineres contendo 300 Mil doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 desembarcaram no aeroporto internacional Ezeiza, arredores de Buenos Aires.

A campanha de vacinação contra a covid-19 começará na terça-feira na Argentina, onde o novo coronavírus causou 42.501 mortes e quase 1,6 milhão de casos, noticiou neste sábado (26) a agência estatal Télam.

O governo começará a inocular as 300.000 doses que chegaram ao país da Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya, uma das duas vacinas aprovadas juntamente com a elaborada pelo laboratório americano Pfizer.

“A ideia é que quando o outono chegar, tenhamos vacinado a maior quantidade das pessoas de risco”, disse o presidente Alberto Fernández, segundo a informação oficial.

A decisão de iniciar a imunização na terça-feira foi acordada durante reunião por videoconferência entre Fernández e governadores das províncias.

Os detalhes do plano estratégico de aplicação das vacinas serão informados nas próximas horas, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa local.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com ISTOÉ Dinheiro)