ALEJANDRO TOLEDO, EX-PRESIDENTE DO PERU, É PRESO OS ESTADOS UNIDOS

O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo foi preso na manhã desta 3ª feira (16.jul.2019) nos Estados Unidos, segundo informações do Ministério Público peruano

A ordem de prisão partiu das autoridades peruanas, sendo cumprido pelo Departamento de Justiça norte-americano. Toledo foi denunciado, em seu país de origem, por ter supostamente recebido propina milionária da construtora Odebrecht.

O pedido de extradição remonta a maio de 2018, quando a Embaixada do Peru, com sede em Washington, D.C, apresentou-o. Desde o fim do seu mandato no Peru, Toledo residia no estado da Califórnia, sendo investigado pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, conspiração e tráfico de influência.

Ainda de acordo com investigações de autoridades peruanas, Toledo havia solicitado a representantes da Odebrecht no Peru propina de US$ 20 milhões para concedê-los a construção de 2 lances da estrada interoceânica sul.

O dinheiro teria sido enviado para a conta de 1 amigo do ex-presidente, Josef Maiman, que, por sua vez, fundou uma empresa na Costa Rica que tinha o objetivo de reencaminhar ao Peru várias quantias do dinheiro para compra de imóveis.

Toledo não é o único ex-presidente investigado por relações ilícitas com a construtora Odebrecht.

Anteriormente, Alan García, também era. Ele, porém, acabou se suicidando antes de ser preso. Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski também foram outros ex-presidentes investigados, além da líder da oposição, Keiko Fujimori, que foi presa.

(Com MSN Notícias)