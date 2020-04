Agronegócios: FOZ DO IGUAÇU VAI SEDIAR 9ª EDIÇÃO DO CBSOJA

O evento, promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Soja, é o maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva da soja na América do Sul.

Foz de Iguaçu receberá, de 28 de junho a 01 de julho de 2021, a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Soja (CBSoja). O evento, promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Soja, é o maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva da soja na América do Sul, reunindo renomados especialistas de vários segmentos ligados ao complexo soja, uma das maiores cadeias produtivas do agro brasileiro.

“Desde a primeira edição, busca-se tanto com a programação técnica quanto com os expositores, apresentar as principais inovações que estão na vanguarda do conhecimento e impactam o setor, assim como, discutir/propor soluções que minimizem os riscos/ameaças para a produção sustentável da soja. Esse mote tem possibilitado transferir os principais avanços no conhecimento científico aos participantes sobre os mais diversos temas relacionados à cadeia produtiva proporcionando oportunidades de interação técnica/científica entre os participantes, palestrantes e as principais empresas que atuam nesta cadeia produtiva”, destaca Adilson de Oliveira Júnior, pesquisador da Embrapa Soja e presidente da Comissão Organizadora do evento.

A Embrapa Soja já está trabalhando na programação técnica do evento, que deve abordar desde assuntos ligados aos atuais desafios tecnológicos dos sistemas de produção, às novas oportunidades que estão surgindo para a cadeia produtiva, tendo, por exemplo, a sustentabilidade como driver para abertura de novos mercados, a inserção da cadeia na era da bioeconomia, avanços na área de edição genômica e outras tecnologias emergentes e disruptivas que podem agregar valores, melhorar eficiência e rentabilidade, entre outros temas de destaque no cenário mundial.

A Organização do IX CBSoja também abrirá em breve as oportunidades de patrocínio e aquisição de estandes para empresas participarem da Feira Tecnológica que ocorre no Congresso.

O IX CBSoja deve reunir mais de 2 mil participantes de diversas regiões produtoras do Brasil e também de países do Mercosul, um público formado pelas principais lideranças e formadores de opinião da cadeia produtiva da soja, representado por produtores, pesquisadores, empresários, professores, profissionais da área de assistência técnica e planejamento agrícola, cooperativas, agtechs, industriais, exportadores e acadêmicos.

A cultura da soja tem grande importância econômica na agenda brasileira. Além de responder por parte significativa do PIB Agrícola, promove o desenvolvimento de muitas cidades e negócios indiretos que geram emprego, renda e qualidade de vida para a população. “É uma cadeia organizada, que serve de base para muitas outras cadeias como a de proteínas animais e biocombustíveis e é estratégica para o Brasil.

O IX CBSoja é o evento que reúne todos os elos e promove uma integração genuína da cadeia nas discussões que a permitem avançar de forma estratégica nos grandes desafios do setor” explica José Renato Bouças Farias, chefe-geral da Embrapa

Soja. As novidades do evento poderão ser acompanhadas no site www.cbsoja.com.br e nos canais oficiais no facebook e instagram.

(Com Assessoria do Grupo Cultivar)