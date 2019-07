ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA TURMA DO MESTRADO E DOUTORADO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE DA UNILA

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade vai realizar o primeiro processo seletivo de alunos para os cursos de mestrado e doutorado

Ofertado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), as inscrições poderão ser feitas de 1º a 31 de julho. As aulas têm início no segundo semestre deste ano. Inscrições e cursos são gratuitos.

Para disputar uma vaga no doutorado – o primeiro da UNILA –, o candidato deverá possuir mestrado em Engenharias, Ciências Exatas, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins que abranjam as linhas de pesquisa do programa. As informações completas estão disponíveis no edital PPGIES 002/2019.

Estão sendo oferecidas dez vagas, distribuídas em duas linhas de pesquisa: materiais e dispositivos para fontes de energia; e tecnologias e processos sustentáveis. Poderá haver remanejamento de candidatos de uma linha para outra, caso as vagas não sejam totalmente preenchidas.

O processo de seleção será feito com base na análise do currículo Lattes, entrevista e análise do pré-projeto apresentado pelo candidato. As entrevistas serão realizadas, com hora previamente marcada, entre os dias 15 a 21 de agosto.

Mestrado

Para ingressar no mestrado, o interessado deve possuir graduação em Engenharias, Ciências Exatas, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins que abranjam as linhas de pesquisa do PPGIES. A seleção será feita a partir da análise do currículo Lattes documentado, entrevista e análise do pré-projeto. As informações completas estão disponíveis no edital PPGIES 001/2019.

Estão sendo ofertadas 20 vagas em duas linhas de pesquisa: materiais e dispositivos para fontes de energia; e tecnologias e processos sustentáveis. Em caso de, em uma linha de pesquisa, não haver o preenchimento de todas as vagas, estas poderão ser preenchidas por candidatos aprovados na outra linha de pesquisa.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail secretaria.ppgies@unila.edu.br.

O Programa

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade foi aprovado pela Capes em maio deste ano e tem foco em questões relacionadas a ciência, tecnologia e inovação.

O objetivo é incentivar a formação de um núcleo científico interdisciplinar que possa subsidiar e fomentar o desenvolvimento energético sustentável na região trinacional. Uma das justificativas para a submissão do projeto foi a carência de cursos de pós-graduação sobre esse tema na região. Os cursos mais próximos, nesta área, estão em São Paulo, como apontou o coordenador da proposta, professor Oswaldo Hideo Ando Júnior.

As disciplinas serão modulares e concentradas em aulas quinzenais, o que permitirá que profissionais da região possam conciliar as atividades profissionais com os estudos e pesquisas.

A proposta pedagógica do curso está baseada em metodologias ativas. Cada disciplina terá, no mínimo, dois docentes, para que as aulas sejam mais dinâmicas, interativas e experimentais.

O corpo docente é formado por 16 professores, sendo 15 da UNILA e 1 da Universidad Nacional de Misiones (UNaM), de áreas como Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Ciência dos Materiais, Química, entre outras.

(Com UNILA)