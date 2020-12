“Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda; o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.” (Salmos 30:5)

Na vida às vezes passamos por tempos difíceis, de tristeza, dor e sofrimento. Perdemos coisas importantes: oportunidades, emprego, estudo, trabalho, sonhos… Rompemos relacionamentos, nos afastamos de quem mais amamos, entristecemos amigos, perdemos entes queridos… O choro, a angústia e o luto parecem não ter fim. Mas creia: Deus põe fim ao nosso sofrimento. Mesmo que tudo diga o contrário, tenha fé: a alegria virá!

Em muitas passagens bíblicas vemos a graça de Deus se manifestando na vida de seus filhos e com você não será diferente… Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, mas saíram de lá ilesos. O próprio Daniel esteve uma noite na cova com leões famintos, mas nenhum deles lhe fez mal. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, mas pôde conhecer a Deus mais de perto. Os céus e a terra sofreram com a morte do Salvador, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou! E hoje, porque Jesus vive, podemos ter alegria e esperança real!

A alegria vem pela manhã