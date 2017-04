“YO NO ME VOY”, AFIRMA CARTES

ASUNCIÓN.- El presidente Horacio Cartes pronunció un emotivo discurso ante una multitud que le gritaba “Horacio no se va, Horacio no se va”, en el acto que se lleva adelante en la Junta de Gobierno. Afirmó que en ese escenario renovaba su compromiso con “Dios, la patria y el Partido Colorado”. Aseguró que “el mal no ganará”. “Vamos a seguir peleando, no vamos a doblegarnos antes aquellos que lesionan y roban oportunidades a paraguayos y paraguayas. No me voy, vengo a decir que renuevo mi compromiso. No nos va a ganar el mal, pueden seguir incendiando lo que quieran”, dijo.

Manifestó además que “no quiero que me tomen esto como una despedida. Aquellos que crean que solo a través de la Presidencia de la República se puede servir al país, están equivocados. El que pensó que me iba a sacar de la cancha, aquellos que no querían competir, les digo, van a competir conmigo también. Estaré trabajando durante esta presidencia y también después del 2018… Tendré más tiempo de abrazarme con ustedes, de recorrer la República del Paraguay. Es un motivo para que cada vez estemos abrazados más fuertes entre colorados y no colorados”.

“Se unieron más de 100 mil personas y no hubo necesidad de un casco azul, un policía. Sueño y estoy seguro que nuestro Partido Colorado irá recobrando día a día en ser la herramienta útil del Paraguay”, aseveró el mandatario.

Insistió: “tengan por seguro que el mal, el odio no tendrán la última palabra. Lo único que pido es que a partir de hoy quiero mi familia colorada unida”.

En otro momento se refirió a la situación del país, afirmando que es el más competitivo, pero que aún falta mucho por hacer. “Lo mejor que tenemos es nuestra hermosa juventud y de nada sirve si no le demos oportunidades”, dijo en ese sentido.

Respecto a su renuncia a la reelección, explicó que “no es fácil decir que estoy declinando cuando con esa energía y esa fuerza salieron a pedir la reelección. Todos pueden percibir que buscando el bien la gente nos reconoce. Y a quienes predican violencia y odio ustedes ven que no tienen convocatoria, llaman periodistas y no se va nadie porque la gente quiere paz”.

Por último, aseguró que no se retira. “Yo no me voy, renuevo mi compromiso con Dios, con mi Patria y con ustedes y voy a estar con ustedes. No nos va a ganar el mal, pueden seguir incendiando lo que quieran pero van a encontrar un murallón colorado. La lucha no terminó, la lucha comienza ahora”.

