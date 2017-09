Wish Foz é eleito melhor resort para famílias da América do Sul

O Wish Resort Golf & Convention Foz do Iguaçu, hotel da GJP Hotels & Resorts, acaba de ganhar uma importante premiação do mercado turístico-hoteleiro: o prêmio de Melhor Resort para Famílias da América do Sul, concedido pelo World Travel Awards 2017, considerado o Oscar do turismo mundial.

A cerimônia de premiação da 24ª edição do WTA ocorreu na Riviera Maya, no México, e contou também com prêmios para diversas outras categorias e homenagens para os destaques do turismo em todo o mundo. O hotel da marca “Wish”, bandeira cinco estrelas da rede, já é bicampeão nesta premiação: recebeu em 2016 o prêmio de Melhor Resort do Brasil.

O Wish Resort Foz do Iguaçu passou por grande reestruturação desde a sua aquisição pelo Grupo GJP e conta hoje com uma área total de 225 hectares de diversão, lazer e diversidade gastronômica para todos os gostos.

São mais de 10 piscinas para adultos e crianças, jacuzzis, trilhas, salão de beleza, pista de cooper, parede de escalada, sauna, três restaurantes, sendo um deles de culinária italiana (Forneria di Como), outro de carnes nobres argentinas (Frontera Sur) e o Golf Grill (café da manhã, almoço e jantar buffet), adega, serviço de mordomos, além de um dos maiores Kids Club do Brasil, com quase 1.000 metros quadrados, e uma grande novidade: um moderno campo de golfe profissional com 18 buracos e 80 hectares.

O World Travel Awards é reconhecido mundialmente como o maior prêmio em viagens e turismo. Os indicados participam de uma votação pública que leva em consideração fatores como a excelência no atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto e desempenho dos negócios.

Mais informações sobre o hotel em www.wishgolfresort.com.br.