WHATSAPP GANHOU QUATRO NOVAS FUNCIONALIDADES; VEJA QUAIS SÃO

O WhatsApp anunciou nesta terã-feira (15) as novas ferramentas para aprimorar a experiência dos usuários. Agora, os grupos podem ter descrições, é possível saber se alguém mencionou seu nome em uma conversa ao toque de um botão e os administradores ganharam mais controles de gerenciamento. Todas as mudanças começam a chegar aos usuários de Android e iOS.

Descrição de grupo: Um pequeno descritivo abaixo das informações do grupo que permite aos administradores estabelecer regras, tópicos mais importantes, direcionamentos e muito mais. Quando uma pessoa entra em um grupo, a descrição vai aparecer no topo do chat.

Controles do administrador: Nas configurações do grupo, há um novo controle que permite que os administradores restrinjam quem pode mudar o assunto do grupo, ícone e descrição. Além disso, os administradores podem retirar permissões de gerenciamento de outros membros e os criadores dos grupos não podem ser excluídos dos grupos que criaram.

Atualização de grupo: Quando você se ausenta de um grupo por um tempo, você pode se atualizar rapidamente sobre as mensagens que mencionaram você ao clicar no botão “@”, no canto direito inferior da janela de conversa.

Busca de participante: Encontre quem quiser nos grupos ao acessar a ferramenta de busca na página de informação do grupo.

Além dessas novidades, o WhatsApp também trabalha para dificultar o processo de readicionadar pessoas a grupos que elas acabaram de sair. O recurso já vinha sendo testado há um tempo, em alguns celulares.

(Com 33giga)