VULCÃO SOPUTAN ENTRA EM ERUPÇÃO NA INDONÉSIA JÁ DEVASTADA POR TERREMOTO E TSUNAMI

O vulcão Sotupan emitiu uma coluna de fumaça e cinza de 4 mil metros de altura. Autoridades estabeleceram um raio de segurança de 4 km ao redor da cratera

O vulcão Sotupan, localizado na ilha de Sulawesi, na Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira (3), obrigando as autoridades do país asiático a elevarem o alerta na região para o nível 3 de uma escala de 4.

O Sotupan emitiu uma coluna de fumaça e cinza de 4 mil metros de altura que se move em direção ao oeste do vulcão, onde as autoridades estabeleceram um raio de segurança de 4 km ao redor da cratera, indicou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio).

O vulcão está localizado a 600 km da mesma ilha afetada, na última sexta-feira (28), por um terremoto de magnitude 7,5 seguido de um tsunami, que causou mais de 1.200 mortes.

A atividade do Sotupan coincide com a do Anak Krakatau, localizado no estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, que nas últimas semanas registrou dezenas de erupções.

O porta-voz da BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, disse em sua conta no Twitter que as condições deste vulcão são seguras além do perímetro de segurança estabelecido.

