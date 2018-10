VOTAÇÃO JÁ FOI ENCERRADA EM 16 PAÍSES NA ÁSIA E OCEANIA

Eleição brasileira ocorre em 99 países do exterior e abrange 500.727 eleitores. Nesse caso, só é possível votar para presidente.

A votação de brasileiros em 16 países na Ásia e Oceania já foi encerrada, informou na manhã deste domingo (28) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que centraliza a organização das eleições.

As urnas já foram fechadas na Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia e Nepal.

Nesses países, já passou das 17h deste domingo, momento em que as seções eleitorais fecham. A apuração dos votos nessas localidades e outras no exterior só começa a ser divulgada a partir das 19h de Brasília, quando se encerra a votação no Acre.

No total, 500.727 eleitores estão aptos a votar fora do Brasil em 171 diferentes cidades em 99 países em todos os continentes – no exterior, só é possível votar para presidente da República.

No primeiro turno, compareceram 297,1 mil eleitores, 59,4% do total dos aptos no exterior. Dentre esses, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, obteve maioria de votos, 58,79% dos válidos; Fernando Haddad, do PT, ficou em segundo, com 10,10% dos votos válidos.

(Com G1)