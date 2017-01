VOOS NA AMÉRICA LATINA SÃO 6 VEZES MAIS CAROS QUE NA EUROPA

Muitos brasileiros conhecem diversos países da Europa, mas, na hora de dizer o lugar que mais gostaram do Brasil ou da América Latina, respondem com um “não viajo tanto assim para esses lugares“. Isso porque, segundo uma análise feita pelo iG, viajar dentro da América Latina é seis vezes mais caro que no continente europeu.

Um dos motivos apontados é a falta de algo que na Europa é banal: os voos low cost,ou seja, com uma tarifa bem reduzida. A ausência de aeroportos secundários, distâncias mais longas e regulamentos mais rígidos são alguns dos argumentos que as companhias usam na hora de explicar porque não investem na região.

Na América Latina, “o clima é bem pouco favorável, mas está evoluindo”, explica Bertrand Mouly-Aigrot, sócio na empresa parisiense especializada em transporte aéreo, Archery Strategy Consulting. Para ele, a região “tem uma base de população importante, economias globais em crescimento, de uma verdadeira classe média, onde o turismo se desenvolve. Não há razão para que o fenômeno “low cost”, que se impôs nas demais regiões do mundo, não se imponha na América Latina”.

Ao conversar com a reportagem da AFP, William Shaw, fundador e presidente da VivaColombia, disse que “hoje, uma em cada quatro pessoas que viaja em companhias aéreas no mundo o faz em uma “low cost”. No entanto, a América Latina ainda tem tarifas exorbitantes para trajetos muito curtos, é lamentável!”.

Com Notícias ao Minuto