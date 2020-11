“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável” (Salmos 51:10)

Todos nós ao encontrarmos O caminho da verdade, passamos a ter um novo começo. Contudo, mais que um novo início, todos nós, crentes em Jesus, precisamos receber um novo coração. O salmista Davi sabia da condição doentia do seu coração e por isso, arrependido, neste salmo confessou, clamando ao Senhor, para que lhe desse um novo e puro coração.

E nós, será que conseguimos reconhecer as nossas falhas? Nos arrependemos dos nossos pecados? Buscamos o perdão e misericórdia de Deus? O rei Davi não foi um homem perfeito, pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele errou gravemente. Mas podemos aprender com o seu exemplo de arrependimento, pois pecando, não se escondeu nem se afastou do Senhor. Antes, reconheceu os seus pecados, com seu coração quebrantado voltou-se para o Deus misericordioso.

Receba um novo coração hoje:

– Confesse ao Senhor todo pecado que esteja perturbando a sua consciência. Arrependa-se humildemente.

– Peça que Deus lhe perdoe e purifique.

– Agradeça e louve ao Senhor por ser fiel em perdoar e restaurar o seu interior.

– Ore pedindo que Deus lhe dê um coração puro e um espírito reto, sempre pronto a obedecê-Lo.

– Leia todo o Salmo 51, reflita e anote sobre o que aprendeu do relacionamento de Deus com o ser humano.

– Compartilhe com outras pessoas sobre o que aprendeu e recebeu de Deus.

OREMOS: