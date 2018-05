VISTO ELETRÔNICO IMPULSIONA NÚMERO DE TURISTAS NORTE-AMERICANOS EM FOZ

A cidade de Foz do Iguaçu já sente os efeitos da implementação do visto eletrônico para turistas dos Estados Unidos. A medida, que entrou em vigor no mês de janeiro, já refletiu em alta de 20% de turistas norte-americanos no primeiro quadrimestre do ano.

No ano passado, entre janeiro e abril,mais de sete mil americanos visitaram o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu. No mesmo período deste ano, oito mil estiveram na região turística.

Em relação ao comparativo entre abril de 2018 e abril do ano passado, houve crescimento de 61%. No período, 1,6 mil turistas norte-americanos estiveram no atrativo, enquanto que apenas no mês passado 2,7 mil visitaram a unidade.

Ainda no comparativo de abril dos dois anos, é possível observar um aumento de turistas australianos (37%) e canadenses (27%).

Itaipu também é um dos principais atrativos para turistas estrangeiros e brasileiros na “Terra das Cataratas”

“São números expressivos, que falam por si mesmos, pois mostram uma resposta muito positiva ao visto eletrônico por parte do mercado norte-americano. Os obstáculos da burocracia estão sendo superados, finalmente. Destino Iguaçu será um dos maiores beneficiados”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla.

Os Estados Unidos estão em segundo lugar no ranking de turistas que visitam o Brasil, ficando atrás somente da Argentina, e o país é o sexto maior emissor de visitantes para a “Terra das Cataratas”.

(Com Panrotas)