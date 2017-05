Visita do Deputado Hussein Bakri marca interlocução entre Governo do Estado e Câmara de Foz

Vereadores de Foz do Iguaçu recebem Deputado Estadual Hussein Bakri (PSD) nesta sexta-feira, 26 de maio, em reunião na sede do Legislativo. O Deputado é vice-líder do governo do estado do Paraná na Assembleia Legislativa – ALEP. Na oportunidade desta reunião, o Parlamentar estadual se colocou como interlocutor entre as demandas do município de Foz do Iguaçu ao Governo do Estado e afirmou que o respeito ao Poder Legislativo foi o que o trouxe primeiro à Câmara.

Na ocasião, os Vereadores discutiram algumas demandas de Foz do Iguaçu nas mais diversas áreas: saúde (inclusive a possibilidade de regionalização do Hospital Municipal Padre Germano Lauck), segurança pública, habitação, viaduto para Avenida Costa e Silva, estrutura das escolas e Cmeis, esporte.

Diante do diálogo, ficou definido que haverá um plano de ação, o qual segundo o Deputado, será agendando inicialmente pela Casa Civil, a fim de haja a interlocução com os chefes do núcleo do Governo do estado e posteriormente com o Secretário estadual de cada pasta, entre 10 e 15 dias.

Participaram da reunião: o Presidente da Casa – Rogério Quadros (PTB), Tenente-coronel Jahke (PTN), Celino Fertrin (PDT), Adriana Liberato (PR), Rosane Bonho (PP), João Miranda (PSD), Elizeu Liberato (PR), Jeferson Brayner (PRB), Anderson Andrade (PSC) e os assessores dos Vereadores Marcio Rosa (PSD), Nanci R. Andreola (PDT), Protetor Jorge (PTB).

Com CMFI