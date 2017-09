Village Iguassu Golf Residence será entregue oficialmente

A GJP Incorporadora & Construtora acaba de entregar as obras do seu primeiro empreendimento de altíssimo padrão em Foz do Iguaçu, o Village Iguassu Golf Residence, a mais nova opção de lotes residenciais da região da Tríplice Fronteira e bem próxima aos principais pontos turísticos.

Estrategicamente localizado no mesmo complexo do Wish Resort Golf & Convention Foz do Iguaçu, hotel cinco estrelas da GJP Hotels & Resorts, o condomínio também é rodeado pelo Iguassu Falls Golf Club, o campo oficial de golfe do resort, que conta com 18 buracos e especialmente projetado pelo arquiteto norte-americano Erik Larsen.

No total, o Village Iguassu Golf Residence dispõe de 109 lotes demarcados em uma área total de 160 mil m², sendo só de bosques naturais mais de 8 mil m². Os tamanhos dos terrenos variam entre 800 e 1.800 m², sendo que todos fazem parte de um complexo residencial com clube completo de lazer: área gourmet, academia, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, playground e quadra poliesportiva.

Além disso, o condomínio tem portaria blindada e monitorada com segurança 24 horas por dia, padrões internacionais de qualidade e infraestrutura de cabos de dados e energização 100% subterrânea. As ruas são totalmente pavimentadas e os projetos das casas seguem um padrão internacional, sem muros frontais, a exemplo dos luxuosos condomínios americanos.

Entre todos os benefícios dos proprietários, o serviço de catering é outro grande destaque e será fornecido pelo Wish Resort Foz do Iguaçu. Os moradores poderão contratar um jantar romântico à luz de velas ou até um evento gastronômico para receber os amigos. Os condôminos também tem acesso ao Club House, espaço integrado ao complexo de golfe para que possam aproveitar toda a infraestrutura de um dos melhores campos oficiais do país, incluindo descontos exclusivos em aluguel de karts e compra de materiais para a prática do esporte. Sem falar das condições exclusivas para todos os serviços do hotel, como day use, hospedagem, café da manhã, almoços e jantares.

O condomínio fica a apenas 8 minutos do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as famosas Cataratas, uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. Quase a mesma distância do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu: 7 minutos. Até a primeira cidade da Argentina, Puerto Iguazú, são somente 15 minutos. Já até o município que faz fronteira com o Paraguai, Ciudad Del Este, são apenas 25 minutos.

O empreendimento fica na Rodovia das Cataratas, 6.845. A GJP Incorporadora & Construtora já tem planos de outros condomínios do mesmo porte em grandes cidades com alto potencial turístico: Gramado (RS), Aracaju (SE) e Maceió (AL).

Mais informações sobre o condomínio em www.villageiguassu.com.br .

Expertise da GJP Hotels & Resorts

Com empreendimentos localizados de Norte a Sul do País, a GJP Hotels & Resorts possui hotéis próprios e modelos de negócio focados em gestão administrativa e operacional, além da representação comercial de diversas unidades hoteleiras. No total, são 20 hotéis e resorts localizados em Maceió (AL), Recife (PE), Porto de Galinhas (PE), Salvador (BA), Natal (RN), Aracaju (SE), Foz do Iguaçu (PR), Belém (PA), Gramado (RS), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Hoje, são mais de 3.000 apartamentos à disposição dos clientes em todo o Brasil. A companhia também inaugurará, em breve, novos hotéis em cidades turísticas brasileiras com as marcas Wish (5 estrelas), Prodigy (4 estrelas) e Linx (hotéis econômicos). Fundada em 2005 pelo empresário Guilherme Paulus, a companhia conta com mais de 1.800 colaboradores que trabalham dia e noite para garantir a melhor experiência em hospedagem nos melhores destinos do Brasil.