VILA MILITAR RECEBE “ACADEMIA DA SAÚDE”

Na última sexta (22), a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu inaugurou mais uma Academia ao Ar Livre, dessa vez o bairro contemplado foi a Vila Militar, na região leste da cidade. Os equipamentos para exercícios físicos foram instalados ao lado da Associação de Moradores, dando novos ares à praça do bairro. Essa foi a segunda academia entregue este mês, até o fim do ano outras 8 unidades devem ser instaladas.

O prefeito Chico Brasileiro, explicou a importância das academias para a comunidade: “Eu prefiro chamar esses equipamentos de Academia da Saúde, tamanha a importância delas na qualidade de vida das pessoas. Esses aparelhos acabam sendo baratos se comparados aos resultados que proporcionam não só na questão física, mas na saúde preventiva.” destacou.

A academia – composta por Roda de ombro, Puxada dorsal, Balanço lateral, simulador de escada, simulador de caminhadas – foi instalado na Rua Ocui, junto a uma pracinha cuidada pela comunidade. “Esse ponto do bairro que já era bem cuidado agora será um espaço de convívio, um ponto de encontro entre as famílias.” destacou o prefeito.

O secretário de esporte, Antônio Aparecido Sapia, responsável pela instalação do equipamento, fez o convite para toda a comunidade da região utilizar o espaço: “O prefeito tem chamado este espaço de academia da saúde. Esperamos que vocês aproveitem esse equipamento ao máximo, convidem os vizinhos e tornem esse local um ponto de encontro para cuidar da saúde e se divertir entre amigos.”, pontuou.

PRESENÇAS

O vice-prefeito, Nilton Bobato; presidente da câmara, Rogério Quadros; vereador, Celino Fertrin; secretários e diretores municipais, além de membros da comunidade acompanharam o ato de entrega da nova academia.

Com PMFI