VIDEOMONITORAMENTO INTEGRAL SERÁ RETOMADO EM FOZ

O videomonitoramento integral voltará a funcionar em Foz do Iguaçu. A prefeitura abrirá dois processos licitatórios para a contratação de empresas que executarão os serviços. Um para atender o chamado velho sistema, com a manutenção das câmeras que sofreram algum tipo de defeito e outra licitação que visa atender a ampliação do novo sistema, com a aquisição de mais 120 equipamentos.

A secretaria de Administração será a responsável pela abertura e pelo processo de licitação, com o acompanhamento das secretarias de Segurança e de Tecnologia de Informação (TI). O Ministério da Justiça estabeleceu um prazo de seis meses para que o contrato seja executado neste novo processo.

Segundo o diretor da Guarda Municipal, Jussier Leite Silva, que responde interinamente pela Secretaria de Segurança, com a vinda das novas câmeras, o município poderá melhorar o sistema de policiamento preventivo se tornando referência não só no Estado.

“Amplia nosso controle social, promove-se uma maior segurança a toda população da cidade e à população flutuante e possibilita a prevenção de crimes em outros locais onde as novas câmeras deverão ser instaladas”, disse.

A previsão é de que o novo sistema passe a transmitir o sinal das imagens de rádio para cabo de fibra ótica. Seriam 240 câmeras instaladas em Foz do Iguaçu e compondo o quadro de videomonitoramento da cidade.

Atualmente existem 120 câmeras instaladas em todas as regiões da cidade, incluindo a ponte internacional da Amizade. Deste total, 10% estão em pleno funcionamento e 20% em atividade parcial.

As imagens fiscalizadas na central são compartilhadas entre as polícias nos processos de investigação de crimes, facilitando o trabalho de conclusão dos casos. A parceria das polícias Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Guarda Municipal possibilita o policiamento preventivo em toda região de fronteira.

Auditoria

De acordo com o secretário, o município reincidiu o contrato, em 31 de janeiro de 2017, com a empresa responsável pela manutenção das câmeras pela falta de prestação de serviços adequados.

“Queremos resolver da melhor maneira esse problema. Temos 120 câmeras instaladas, mas uma parte ficou sem receber manutenção um tempo. Agora iremos descobrir por que isso aconteceu e tomar as devidas providências”, garante Jussier.

A secretaria municipal de Administração instaurou uma auditoria na Guarda Municipal, composta por representantes da Administração, da GM e da TI, para apurar e sanar as irregularidades com a falta de manutenção das câmeras já instaladas e sem estar em funcionamento./

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu