VÍDEO MOSTRA ABORDAGEM DE FISCAIS DA RECEITA CONTRA HOMEM QUE MORREU

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que fiscais da Receita Federal imobilizam o vendedor Ademir Gonçalves Costa, de 39 anos, no sábado (28). O caso aconteceu na aduana que fica na Ponte da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em Foz do Iguaçu.

Segundo a Receita Federal, Ademir estava em um mototáxi, quando os fiscais fizeram uma abordagem de rotina e pediram para que ele descesse do veículo. O vendedor teria se recusado e resistido à ordem.

No vídeo, é possível perceber que Ademir estava sem calças, enquanto um dos agentes da Receita o imobilizava. Após ser preso, o vendedor acabou morrendo, sob a custódia dos fiscais.

A Receita Federal informou que não possui imagens do momento da abordagem, pois as câmeras da aduana estão desligadas.

Segundo o órgão, Ademir teve convulsões, logo após ser preso. A Polícia Federal investiga o caso. O Instituto Médico-Legal de Foz do Iguaçu enviou amostras do corpo do vendedor para que sejam feitos exames complementares, que possam atestar o motivo da morte.

