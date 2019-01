VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA ABONA R$ 89,4 MIL EM FALTAS DE COLEGAS

Fábio Ramalho abonou ausências; Disputa com Maia a presidência

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (MDB-MG), abonou ausência de 36 deputados. Isso representou 1 custo de R$ 89.372,88. Na prática, os deputados deixaram de ter seus salários descontados pelas faltas.

O emedebista é candidato ao comando da Casa contra o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). A decisão foi tomada no dia 20 de novembro de 2018 enquanto o demista fazia 1 jantar com deputados para angariar apoio.

A informação foi divulgada ao Poder360 após pedido com base na Lei de Acesso À Informação. Leia íntegra do detalhamento da medida:

“Eu faço sim, tenho coragem. É isto que o deputado quer do presidente, compromisso. Sem conversa mole”, disse o vice da Câmara ao Poder360 em 23 de novembro de 2018.

Rodrigo Maia é o favorito para comandar a Casa. O demista já fechou o apoio do PSL de Jair Bolsonaro, do PRB, do PSD, além do próprio DEM.

Dois deputados disseram que manterão suas candidaturas: JHC (PSB-AL) e Capitão Augusto (PR-SP).

(Com Poder360)