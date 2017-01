VICE-LÍDER DO GOVERNO NA ASSEMBLEIA VAI DEFENDER OS PROJETOS DE FOZ NO ESTADO

O grupo político que assumiu a prefeitura, ligado ao deputado estadual Chico Brasileiro (PSD), está buscando estreitar o relacionamento com o Governo do Estado e reforçar a representatividade de Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa. Ontem (26) o deputado estadual Hussein Bakri, líder do PSD na AL e vice-líder do governo, esteve na cidade a convite da prefeita Inês Weizemann (PSD) para oficializar o compromisso de defender os interesses do Município em Curitiba.

O reforço político se junta à atuação dos representantes Chico Brasileiro e Claudia Pereira (PSC), eleitos por Foz do Iguaçu. Tanto o PSC quanto o PSD são aliados políticos do governador Beto Richa (PSDB) o que facilita o entendimento e destinação de recursos para os projetos da cidade. Bakri tem base política em União da Vitória onde foi vereador, prefeito eleito e reeleito e fazendo o sucessor.

Chegou a morar em Foz do Iguaçu na época do ciclo da exportação quando a família manteve loja de artigos de cama, mesa e banho no Jardim Jupira. Descendente de libaneses, ele mesmo fez questão de citar que tem um primo atuando na medicina em Foz, o cardiologista Ali Bakri. (Elson Marques / Foto: Assessoria PMFI)

