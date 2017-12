VICE DO EQUADOR É CONDENADO À PRISÃO NO CASO ODEBRECHT

No primeiro processo do escândalo envolvendo a empreiteira brasileira no país, Jorge Glas recebe pena de seis anos de prisão pelo crime de formação de quadrilha. Defesa de vice diz que sentença é injusta.

A Corte Nacional de Justiça do Equador condenou nesta quarta-feira (13/12) o vice-presidente do país, Jorge Glas, a seis anos de prisão pelo crime de formação de quadrilha no escândalo de pagamento de propinas protagonizado pela empreiteira brasileira Odebrecht. Essa é a primeira vez que um vice-presidente ainda no cargo é condenado no país.

Com base na delação de José Conceição Santos, diretor da empreiteira no Equador, a corte entendeu que os atos executados por Glas, quando era ministro de Setores Estratégicos, entre 2010 e 2012, foram fundamentais para formação de quadrilha em cinco projetos estratégicos, e argumentou que esses fatos foram provados por “outros meios de prova”.

Esse é o primeiro processo no Equador referente ao escândalo de corrupção envolvendo a Odebrecht. Além do vice-presidente equatoriano, também foram acusados seu tio Ricardo Rivera e outras sete pessoas. A pena máxima, de seis anos, foi imposta também a Rivera e a outros três acusados. Os demais obtiveram penas menores, e um deles, Diego Cabrera, foi absolvido.

A corte determinou ainda que os cofres públicos sejam indenizados em mais de 33 milhões de dólares. Deste total, 14 milhões de dólares devem ser pagos por Glas e seu tio.

(Com dw)