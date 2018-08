VICE DE ALCKMIN FIRMA COMPROMISSO EM DEFENDER AS BANDEIRAS DE FOZ DO IGUAÇU

Candidata a vice-presidente destacou o potencial econômico da cidade em plenária do Codefoz

A candidata a vice-presidente da República Ana Amélia Lemos (Progressistas) se comprometeu com os projetos e investimentos prioritários para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. A senadora assinou na sexta-feira (17), a carta-compromisso do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Codefoz).

A governadora Cida Borghetti (Progressistas) e o ex-governador Beto Richa (PSDB) participaram da plenária. Além de representantes de entidades que integram o conselho, o evento também reuniu parlamentares, gestores públicos municipais e estaduais, dirigentes de organizações da sociedade civil, empresários e candidatos a cargos eletivos nas eleições deste ano.

O presidente do Codefoz, Mario Camargo, apresentou as reivindicações de Foz do Iguaçu, destacando a necessidade de melhorias na infraestrutura e logística. “A cidade sofre com a carência de investimentos, o que gerou sérios gargalos. O que pedimos são bandeiras e pautas para desenvolver o comércio e o turismo, gerar emprego e renda para todos”, apontou.

Camargo ressaltou a articulação da sociedade para discutir e elaborar a regulamentação das lojas francas e o potencial econômico do novo modelo de negócios. “Somos percursores no país, fizemos a lição de casa e hoje temos a regulamentação municipal concluída. Foz do Iguaçu está pronta para receber os novos investimentos”, frisou.

Diálogo pelo país

A candidata Ana Amélia Lemos assinou a carta-compromisso do Codefoz e parabenizou o trabalho desenvolvido pelo conselho por seu propósito de realizar iniciativas em conjunto entre a iniciativa privada e o setor público. Em sua explanação, ela valorizou o potencial econômico de Foz do Iguaçu, especialmente a estrutura turística e a força do comércio local.

“As coisas que podem dar certo são as que o poder público e o setor privado compartilham, somam esforços e decidem realizar juntos”, disse a senadora do Rio Grande do Sul. Ela concorre ao cargo de vice-presidente na chapa que tem Geraldo Alckmin (PSDB) candidato à Presidência da República.

No Congresso Nacional, Ana Amélia foi relatora do projeto que criou as lojas francas. À plenária do Codefoz, a candidata defendeu os centros comerciais. “Foz do Iguaçu tinha dúvidas sobre a venda de produtos nacionais nas lojas francas, mas o debate avançou. Com limite para compras em 300 dólares e tributação diferenciada para mercadorias nacionais e importadas, não haverá concorrência desleal”, afirmou.

A candidata ressaltou a importância da democracia e de instituições como o parlamento. Disse que os problemas do Brasil exigem mediação. “Nada será resolvido com batida na mesa. A solução para o país está no entendimento, na ponderação e no equilíbrio, com comportamento e uma régua moral que se aplique a todos”, refletiu.

Segunda ponte

A governadora Cida Borghetti explicou que compareceu à plenária do Codefoz para receber a senadora Ana Amélia em nome do Governo do Paraná. Afirmou que se reuniu com a nova diretoria paraguaia da Itaipu Binacional nessa sexta-feira, juntamente com o prefeito Chico Brasileiro, para tratar de projetos para a região.

Cida informou que foi reafirmado o interesse das autoridades dos dois países na construção da segunda ponte do Brasil com o Paraguai. “Firmamos a intenção de construir a segunda ponte, obra necessária para a região e que já possui licitação e as licenças ambientais”, apontou. “Ficou sinalizado o interesse em dar continuidade às tratativas e, principalmente, celeridade”, frisou.

A governadora também apresentou um balanço dos recursos liberados a projetos desenvolvidos pelas prefeituras da Região Oeste do Paraná e investimentos na área de segurança pública. “Podem contar com o Governo do Paraná em todas as tratativas”, comprometeu-se. Cida Borghetti assinará a carta-compromisso do Codefoz no dia 30 de agosto.

Presenças

Diversas autoridades e lideranças públicas compareceram à plenária. O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e vice-presidente do Codefoz, Gilmar Piolla, representou o prefeito Chico Brasileiro. A reunião teve a presença do assessor da Itaipu Binacional, Tércio Albuquerque; e do presidente da ACIFI, Faisal Ismail.

Também participaram da sessão do Conselho de Desenvolvimento o presidente do Comtur, Carlos Silva; o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin; o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Danilo Vendruscolo; a ex-prefeita de Foz do Iguaçu Ivone Barofaldi; a presidente do Codeleste, Linda Taiyen, entre outras lideranças.

(Com Portal da Cidade)