VIADUTO DESABA NO NORTE DA ITÁLIA E DEIXA DEZENAS DE MORTOS

Trecho de ponte sobre rodovia em Gênova desmorona durante fortes chuvas, deixando mortos e feridos. Autoridades falam em “tragédia imensa” e testemunha descreve “cena apocalíptica”

Um trecho de um viaduto localizado em Gênova, no norte da Itália, desabou na manhã desta terça-feira (14/08), deixando dezenas de mortos e vários feridos. O ministro dos Transportes Danilo Toninelli descreveu o incidente como uma “tragédia imensa”.

De acordo com a prefeitura de Gênova, ao menos 26 pessoas morreram, e algumas foram resgatadas dos destroços.

Mas o número de mortos pode aumentar. Segundo a Defesa Civil italiana, de 30 a 35 carros e três caminhões estavam sobre o trecho que desabou.

O desastre ocorreu por volta das 11h30 (hora local) durante fortes chuvas. Uma testemunha que viu vários carros caindo junto com a ponte descreveu o incidente como uma “cena apocalíptica”.

A suspeita é de que um problema estrutural tenha provocado o desabamento.

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, afirmou que cerca de 200 bombeiros foram enviados ao local do desastre. ‘Estamos acompanhando minuto a minuto a situação do colapso de uma ponte em Gênova”, escreveu no Twitter.

O trecho que desabou faz parte da ponte Morandi, que passa sobre a estrada A10, tem 1.182 metros de extensão, 45 metros de altura no nível da estrada, e três pilares de concreto reforçado com 90 metros de altura cada.

O fragmento que ruiu tinha duas faixas e cerca de 80 metros de comprimento. Ele passava sobre um rio, prédios e trilhos de trem, o que levou os serviços ferroviários ao redor de Gênova a serem interrompidos.

O viaduto foi construído nos anos 1960 e restaurado em 2016. A Atlantia, companhia que opera a rodovia, informou que obras para reforçar a fundação da ponte estavam sendo executadas no momento do colapso, acrescentando que o local estava sob monitoramento constante. As ações da companhia despencaram 6,3% após o desastre.

A ponte é uma importante conexão entre as regiões da Lombardia e Piemonte com as praias da Ligúria e com a principal rodovia de ligação com a França. O desastre ocorreu na véspera do feriado de Ferragosto.

(Com DW)