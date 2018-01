VERTEDOURO DE ITAIPU É ABERTO E LIBERA DUAS VEZES A VAZÃO MÉDIA DAS CATARATAS DO IGUAÇU

Comportas foram abertas na madrugada deste sábado (30), e escoamento deve continuar por toda a semana.

O vertedouro da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi aberto na madrugada deste sábado (30) e libera duas vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu, segundo informações da própria usina.

O escoamento do excedente de água do lago da hidrelétrica, que ocorre raramente, garante um espetáculo a mais para os turistas que visitam a cidade.

De acordo com a Itaipu, o vertedouro foi aberto à 1h deste sábado e deve permanecer aberto por toda a semana devido às chuvas localizadas que caíram em quase toda a bacia do Rio Paraná, que abastece a usina.

Na manhã deste sábado, o vertedouro de Itaipu liberava aproximadamente 3 milhões de litros de água por segundo, sendo que a vazão média das Cataratas é de 1, 5 milhão de litros por segundo.

