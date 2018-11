VERTEDOURO DA USINA DE ITAIPU VOLTA A SER ABERTO DEPOIS DE UMA SEMANA

Na manhã deste domingo (4), excedente de água não usado na produção de energia escoado era o equivalente à vazão das Cataratas do Iguaçu

O vertedouro da Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, voltou a ser aberto neste domingo (4) depois de uma semana.

Pela manhã, o excedente de água não usado na produção de energia escoado por uma das três calhas era o equivalente à vazão média das Cataratas do Iguaçu, 1,4 milhão de litros por segundo.

A abertura do vertedouro, para o controle do nível do reservatório de Itaipu, se deve à grande quantidade de chuvas na bacia do Rio Paraná registrada nos últimos dias.

O vertedouro fechou pouco antes das 11h. A previsão é que a usina volte a verter o excedente à noite e permaneça assim até a manhã de segunda-feira (5).

Este é o segundo vertimento nos últimos sete dias. O último havia ocorrido entre 27 e 29 de outubro, por restrições de operação durante as eleições, informou a assessoria de imprensa da binacional.

Recorde

No mês passado, Itaipu registrou o melhor outubro desde que entrou em operação, com a produção de 8.782.585 megawatts-hora (MWh).

A expectativa é que a produção da hidrelétrica em 2018 fique entre os cinco melhores anos do ranking.

Turismo

Turistas e moradores da região que estiveram na usina pela manhã puderam contemplar o espetáculo das águas.

A previsão do Complexo Turístico Itaipu é que a hidrelétrica receba em três dias de fim de semana prolongado cerca de 8,5 mil pessoas.

(Com G1)