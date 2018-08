VEREADORES VÃO AGUARDAR PARECER SOBRE EMPRÉSTIMO DE R$ 5 MILHÕES

Vereadores que integram as comissões permanentes da Câmara de Foz do Iguaçu se reuniram na manhã de ontem (13) para tratar de diversos assuntos relevantes para o município. Dentre os temas estava o Projeto de Lei nº 37/2018, encaminhado pelo Prefeito Chico Brasileiro (PSD), pedindo autorização para operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 5 milhões. O montante será destinado à aquisição de veículos pesados e maquinários para a manutenção dos trabalhos de pavimentação das vias urbanas. A justificativa ressalta que esses equipamentos podem também ser utilizados para a Usina de Asfalto. Entretanto, o projeto gerou algumas dúvidas durante a análise nas comissões. O Departamento Jurídico da casa também fez alguns apontamentos. Por conta disso, os vereadores convidaram o secretário da Fazenda Erton Neuhaus para uma reunião com o objetivo de esclarecer os pontos principais.

(Com GDia)