VEREADORES REQUEREM ATENDIMENTO DAS REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ÁREAS COMO SAÚDE E HABITAÇÃO

Marcelinho interpela Sanepar sobre obras inacabadas

A finalização das obras de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Bairro Jardim Adriana foi o tema do requerimento apresentado pelo vereador Marcelinho Moura (Podemos). Em 2015, de acordo com a justificativa, o asfalto foi instalado nos trechos, porém, as obras não foram acabadas, deixando um desnível no asfalto. O requerimento do parlamentar foi encaminhado a Sanepar.

Jeferson Brayner requer acessibilidade em parquinhos

Com o objetivo de garantir o direito a acessibilidade para crianças do município, o vereador Jeferson Brayner solicitou ao Prefeito a instalação de um parquinho adaptado para crianças com deficiência visual ou baixa visão, cadeirantes ou com mobilidade reduzida, para compor o parquinho infantil da Escola Municipal Ponte da Amizade, no Jardim Jupira. Segundo Brayner, essa é a única escola do município que presta esse atendimento especial para cerca de 70 alunos.

Celino pede informações sobre obras

O vereador Celino Fertrin solicitou esclarecimentos sobre as obras na Avenida Felipe Wandscheer, que desde a semana passada vem recebendo a última camada de asfalto em alguns trechos onde os serviços estavam paralisados. Segundo ele, a população vem fazendo vários questionamentos sobre a situação, por este motivo, precisam de esclarecimentos.

Em outro requerimento, assinado pelos vereadores Celino Fertrin (PDT), Anderson Andrade (PSC), Jeferson Brayner (PRB) e Elizeu Liberato (PR), cobra-se do Executivo informações acerca das obras no bairro Jardim São Luiz. O documento solicitado deve conter cópia do projeto arquitetônico da obra, em formato digital; valor gasto até a presente data para a execução da obra; previsão de entrega da obra e esclarecimentos sobre a ausência de placa de identificação da obra.

Vereador sugere câmeras no TTU

Visando garantir mais segurança aos usuários do Terminal de Transporte Urbano, um requerimento apresentado na Casa de Leis pelo vereador Celino Fertrin (PDT) solicita a realização de um estudo para a instalação de câmeras de segurança no local. As câmeras, de acordo com Fertrin, iriam inibir a ação de criminosos e vândalos, garantindo a segurança de passageiros e preservação do terminal.

Requerimento cobra reformas na Avenida Brasil

O Vereador Celino Fertrin (PDT) encaminhou ao Executivo um requerimento solicitando informações sobre as obras para melhorias e reformas emergenciais na Avenida Brasil. O documento aponta a necessidade de um novo plantio de árvores, revitalização em calçadas, obras de acessibilidade, além de limpeza e reinstalação de placas de sinalização. O parlamentar pede que as providências sejam tratadas com prioridade, pois a rua faz parte do polo comercial da cidade, além de ser um dos cartões postais do município.

Celino também requer da Prefeitura as informações acerca da destinação que será dada ao imóvel localizado na Avenida Brasil, nº 1374, onde funcionava a Delegacia da Mulher. O objetivo é trazer transparência a população.

Kako aponta demanda reprimida na saúde

Atendendo a uma demanda da população, o vereador Adenildo Kako (PODE) requereu ao Prefeito as informações acerca da demanda reprimida de atendimentos da especialidade de nefrologista pediátrico. Além disso, o parlamentar também solicita um registro com a quantidade de atendimentos pendentes e realizados no ano de 2018, bem como a quantidade de médicos especialistas na área que atuam no Município e a previsão de contratação de novos.

Marcio Rosa cita fila de espera para biópsia

A saúde pública também foi tema de um requerimento apresentado pelo Vereador Marcio Rosa (PSD). O parlamentar requer informações sobre número de pessoas que se encontram na fila de espera para realizar o exame de biópsia, indicando o tempo médio para coleta e resultados, bem como quantos pacientes estão em tratamento contra o câncer.

Melhorias no trânsito

Com o objetivo de organizar o fluxo de veículos em pontos movimentados do município, o vereador Marcio Rosa (PSD) apresentou o requerimento nº 342/2018, onde solicita a implantação de faixas elevadas para pedestres, em atendimento a Lei nº 3.865. Segundo a justificativa, essas faixas ajudariam a organizar o trânsito, além de promover mais segurança, pois as instalações seriam feitam em frente às unidades de ensino, unidades de saúde e terminal de transporte urbano – TTU.

Ainda no campo do trânsito, Marcio solicitou, por meio de mais um requerimento, informações sobre os radares fixos de controle de velocidade, lombadas eletrônicas e registradores de avanço de sinal vermelho, indicando o local de instalação, a velocidade permitida e o horário de funcionamento dos mesmos. Ele ressalta que o funcionamento adequado dos radares é muito importante para a redução dos números de acidentes.

TAC dos nutricionistas da prefeitura

O requerimento nº 344/2018, apresentando pelo Vereador Marcio Rosa, pede ao Executivo a cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal para adequação do número de nutricionistas atuantes na Secretaria Municipal de Educação, por meio de concurso público. O documento traz um histórico dos problemas enfrentados, desde 2013, pela Prefeitura para a contratação de profissionais da área que irão atender aos mais de 24 mil alunos da rede pública do município.

Famílias pedem construção de moradia

Por meio do requerimento nº 359/2018, o vereador Marcio Rosa solicitou informações sobre a fila de espera do Fozhabita para a entrega de casas populares. Segundo o parlamentar, o pedido foi uma demanda encaminhada pela população. A justificativa do documento ainda pede ao órgão os possíveis projetos de construção de novas moradias, de acordo com a ordem de inscrição dos munícipes e lista de prioridades divididas por determinações judiciais e programas de encaminhamento social.

Seguindo o tema de moradias sociais, o vereador Kako cobrou informações sobre as obras de casas populares que serão construídas na Vila C Velha. A construção seria realizada por meio de um convênio entre Prefeitura e Itaipu Binacional, entretanto, segundo a justificativa, as datas de início e término das obras não foram estipuladas.

Equiparação salarial

Em outro requerimento, Marcio Rosa (PSD) requer do Prefeito informações sobre a viabilidade de equiparação salarial do cargo de Conselheiro Tutelar a nível de Diretor de Departamento ou Chefia de Divisão da Secretaria Municipal.

A justificativa aponta que essa mudança iria atender a uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que busca efetivar a consolidação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a implementação das políticas públicas em âmbito local.

O parlamentar também solicita informações acerca da regulamentação para a concessão do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE para os Conselheiros Tutelares.

Elizeu pede medidas em relação às obras atrasadas em escolas

Com o requerimento 376/2018, o vereador Elizeu Liberato (PR) informações quanto ao cumprimento do cronograma escolar do ano de 2018 e previsão de início do ano letivo de 2019 nas Escolas Municipais Olavo Bilac, João XXXIII, Eloi Lohmann e Augusto Werner. O documento destaca que as escolas findaram antecipadamente o ano letivo para passarem por reformas estruturais. A justificativa ainda ressalta que os encaminhamentos dessas informações são necessários também para a elaboração de um plano de realocação de alunos em caso de atraso no término das obras.

Inês pede painéis eletrônicos em todas as unidades de saúde

A Unidade de Pronto Atendimento João Samek (UPA 24h) recebeu um novo sistema informatizado de atendimento. O novo painel, que é mais eficiente e transparente, permite que os pacientes que aguardam atendimento possam acompanhar em tempo real toda a movimentação dos protocolos da unidade. Por meio de painéis de TVs, são exibidos os nomes dos pacientes, ordem de chegada, ordem de prioridade, classificação de risco, além da equipe médica de plantão.

Os benefícios trazidos por esse sistema motivaram a Vereadora Inês Weizemann (PSD) a apresentar o requerimento nº 362/2018, solicitando que esse mesmo aparato seja instalado nas Unidades Básicas de Saúde do município. Ampliando o sistema e trazendo melhorias para a população.

Vereadora requer relação das ruas asfaltadas e programação

Outro requerimento apresentado, desta vez pela Vereadora Inês Weizemann (PSD), cobra informações sobre as ruas que já receberam o recapeamento asfáltico no bairro Vila C, sobre quais ainda vão receber e quais ficarão de fora. Conforme aponta a justificativa, o convênio assinado em junho deste ano pela Itaipu Binacional e pela Prefeitura de Foz, afirmava que 34 ruas seriam contempladas com as obras.

Porém, moradores de algumas ruas do bairro, que já pedem asfalto há anos, encaminharam ao gabinete da parlamentar a informação de que as vias não estavam contempladas no programa. A resposta ao requerimento tem o objetivo de trazer respostas a esses cidadãos.

Atendimento aos alunos com deficiência

A Vereadora Inês Weizemann (PSD) solicitou informações junto à Secretaria Municipal de Educação acerca do atendimento que é prestado aos alunos com deficiência matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Foz do Iguaçu. O requerimento enviado à pasta tem o objetivo de analisar a quantidade de professores de professores especializados em Educação Especial; conferir os projetos de capacitação oferecidos para esses professores, entre outras dúvidas.

