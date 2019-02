VEREADORES REIVINDICAM MELHORIAS NA SAÚDE E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO URBANA

Na primeira sessão do mês foram aprovados seis requerimentos de interesse da coletividade

Os vereadores de Foz do Iguaçu retomaram as sessões na quinta-feira, dia 7. Durante os trabalhos, foram lidos e aprovados seis requerimentos. Por conta do fim do prazo regimental para a sessão, os demais requerimentos foram transferidos para a pauta da próxima sessão ordinária, a ser realizada na próxima terça-feira (12).

Obras do município

Entre os assuntos aprovados, estavam requerimentos referentes à obras, saúde, pavimentação e reestruturação urbana. Um requerimento do vereador Marcelinho Moura (PODEMOS) solicita ao prefeito Chico Brasileiro uma cópia do projeto e cronograma das obras de revitalização da pista de caminhada emborrachada na Avenida Paraná. Segundo o parlamentar, a solicitação de informações se deve ao prazo de execução das obras, iniciado em 2015.

Ainda sobre obras públicas, dois requerimentos apresentados pelo vereador Celino Fertrin (PDT) também passaram pela aprovação no plenário. Em um deles, requereu informações da prefeitura acerca do cronograma de pavimentação asfáltica nas Avenidas Garibaldi, Maceió, Paraná, João Paulo II e Rua Padre Bernardo Plate. De acordo com o vereador, os moradores dessas regiões já reivindicam essas obras há muito tempo. Ainda segundo a justificativa, o contrato para o início das obras foi assinado em junho de 2018.

Celino também solicita, através de outro requerimento, a cópia do termo circunstanciado do recebimento da obra de duplicação da Avenida Felipe Wandscheer.

Quantidade de vacinas disponíveis

Visando responder a uma reivindicação encaminhada pela população, o vereador Marcio Rosa (PSD) solicitou ao Executivo informações quanto ao quadro de vacinas disponíveis, indicando os lotes e o prazo para regularizar a demanda do município. Segundo o parlamentar, é de extrema importância que o município ofereça a quantidade ideal de vacinas, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, afirma que é “obrigatória” a vacinação das crianças e prevê diversas normas com objetivo de proteger o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes.

Imóveis do município

Por meio do requerimento nº 3/2019, o parlamentar Celino Fertrin solicita ao Executivo a relação de todos os imóveis locados pelo município, contendo endereço; nome do proprietário; data de início e término do contrato; valor atual do aluguel e nome do órgão ou departamento instalado.

Audiência Pública sobre reorganização urbana

Buscando sanar dúvidas e convidar a população para o debate, o vereador Celino Fertrin (PDT) apresentou um requerimento solicitando a realização de audiência pública com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a reorganização urbana de Foz. Segundo a justificativa, a lei complementar que alterou as delimitações e definiu nomes de bairros do município levantou uma série de questionamentos, por esse motivo, trazer autoridades municipais e órgãos responsáveis para um diálogo com a população seria essencial.

