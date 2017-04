Vereadores recebem Schiavinato (PP) e dialogam sobre experiências administrativas

Os Vereadores receberam a visita do Deputado Estadual José Carlos Schiavinato (PP), na manhã desta quinta-feira (20), no plenário da Casa de Leis. A Convite da Vereadora Rosane Bonho (PP), a qual foi ao município de Toledo mediar o diálogo com o parlamentar com a finalidade de buscar apoio para a saúde de Foz do Iguaçu.

Em virtude disso e após conseguir a destinação de 100 mil reais por meio de emenda parlamentar, destinada à saúde de Foz do Iguaçu, o que segundo a Vereadora Rosane Bonho (PP) afirmou que “os recursos vêm em forma de produtos com a finalidade de equipar a UPA João Samek. Agradeço a todos e acredito que podemos ajudar na reconstrução de Foz”.

O Deputado Schiavinato (PP), engenheiro, foi Prefeito do município de Toledo durante 8 anos (2005 a 2012). “Tive a oportunidade de conhecer alguns bairros de Foz do Iguaçu e vejo que é importante estarmos todos juntos, trabalhando pela recuperação da cidade. Vamos precisar fazer um trabalho de união do Oeste Paranaense, precisamos retomar algumas parcerias para facilitar a vida do cidadão”, destacou o Deputado. Na oportunidade, o Schiavinato ressaltou, ainda, a relevância do trabalho com muito respeito e seriedade entre Vereadores, Secretários, Prefeito. “É preciso reconhecer o importante papel dos Vereadores, eles discutem questões importantíssimas para o desenvolvimento do município, tais como: orçamento, plano plurianual”.

O Prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), também esteve presente no diálogo e disse. “Me alegro sempre em voltar ao parlamento, porque foi aqui que comecei, aprendi muito. Tenho pedido a todos que tragam seus deputados para buscarmos o desenvolvimento do município, da região”.

O Presidente do Legislativo Iguaçuense, Rogério Quadros (PTB), relatou “o início dessa Legislatura foi um momento muito difícil, mas surgiu uma coisa muito boa: a união, independentemente de partido, a união para ajudar Foz do Iguaçu”.

Também estiveram presentes na visita os Vereadores: Anderson Andrade (PSC), Tenente-coronel Jahnke (PTN), Elizeu Liberato (PR), Protetor Jorge (PTB), Kako (PTN), Celino Fertrin (PDT), João Miranda (PSD) e assessores dos Vereadores Marcio Rosa (PSD), Nanci R. Andreola (PDT) e Dr. Brito (PEN).