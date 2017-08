Vereadores recebem documento com demandas das entidades que trabalham com Educação Especial

A Semana Nacional das pessoas com deficiência teve participação dos Vereadores na finalização das atividades que garantir os direitos de inclusão social das pessoas com deficiência. Os Vereadores receberam um documento com as reivindicações das entidades. A Diretora da Escola Nosso Canto, @Elisamarinhohartamann, destacou que as entidades têm diversas debandas e estão buscando apoio do Poder Público.

Com CMFI