VEREADORES PODEM BATER CHAPA POR COMANDO DA CÂMARA

Em política, não há consenso que resista ao período entre duas eleições. A votação para a escolha dos membros da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, marcada para a próxima terça-feira, 18, tem tudo para confirmar essa ideia

Atual presidente do Legislativo, Rogério Quadros (PTB) busca a reeleição. O aliado de primeira hora do prefeito e do deputado federal eleito Vermelho, que comungam das fileiras do PSD, movimenta-se pelos bastidores por chapa única. Pretende ele permanecer no cargo até 2020.

Quadros tem tornado público o que considera serem as suas credenciais para a recondução à presidência da Casa de Leis: fim das turbulências e relativa calmaria entre os poderes Executivo e Legislativo, austeridade e redução de gastos da mesa diretora, pontua, de olho em apoios. E em votos.

Mas há quem não concorde plenamente com a plataforma de Rogério Quadros. Eles são pelo menos cinco, de início. A lista pode aumentar, pois os dias, assim como as horas, que antecedem as eleições à mesa diretora da Câmara de Vereadores costumam decidir o placar.

Márcio Rosa (PSD), Elizeu Liberato (PR), Inês Weizemann (PSD), João Miranda (PSD), Celino Fertrin (PDT) e Adenildo Rodrigue “Kako” (Podemos) avisam que discutem eventual formação de chapa. Coube à assessoria de Weizemann fazer o anúncio público da articulação.

Mais vereadores poderão vir a fazer parte do grupo, que acredita ter um bom relacionamento com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com a Itaipu e também com o prefeito. O objetivo é trabalhar em conjunto e defender os interesses da cidade”, diz a nota.

Ao que tudo indica, as composições de um lado e de outro convergem para um ponto, que é a relação harmônica com o Palácio das Cataratas. Mas o imponderável ocupa os espaços de disputa, e o resultado de eventual bate-chapa na base de apoio ao prefeito pode conformar novas relações.

E em política, recorda-se, não é aconselhável menosprezar os efeitos dos acontecimentos transcorridos no período entre dois pleitos, 2020 já se faz presente.

