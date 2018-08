VEREADORES PEDEM QUE PREFEITURA ATENDA REINVINDICAÇÕES DOS BAIRROS

Grande parte das últimas indicações dos vereadores refere-se à pavimentação asfáltica e melhorias na malha viária

Ouvir as necessidades da população e buscar encaminhamento para solução das demandas também faz parte dos trabalhos do Poder Legislativo. Diariamente os gabinetes recebem munícipes que apresentam reivindicações e sugestões de diversas partes da cidade. Quando essas solicitações chegam à Casa de Leis, transformam-se em pedidos oficiais que são encaminhados ao Executivo para que providências sejam tomadas.

Desde o início de 2018 mais de mil indicações foram apresentadas em plenário pelos parlamentares iguaçuenses. Somente nas últimas duas sessões ordinárias foram 73 indicações, a maioria delas referindo-se à pavimentação asfáltica e melhorias na malha viária.

Manutenção de asfalto

Entre as indicações do Presidente da Câmara Rogério Quadros, está o pedido para manutenção do asfalto nas ruas Maria Madalena Rodrigues Sampaio e Rua das Crisálidas, no bairro Jardim Eliza. Segundo ele, as vias abrigam um grande fluxo de veículos, entretanto, estão esburacadas.

O parlamentar também encaminhou à secretaria competente a realização de estudos para a viabilização de recapeamento asfáltico ou a inserção de cascalho na Rua Humberto Machado, no Loteamento Witt.

Recape sobre calçamento poliédrico

A solicitação dos vereadores Anderson Andrade e Elizeu Liberato trata-se de recape asfáltico sobre calçamento poliédrico. De acordo com Anderson, as ruas Harry Shinke e Adolfo Klein, citadas no documento, estão “com enormes buracos”, quase sem condições de tráfego. Além disso, são ruas próximas e ligadas a avenidas, com comércio local, condomínios e escolas.

Já o vereador Elizeu Liberato solicitou melhorias na rua Pompeu de Toledo, no trecho compreendido entre a Avenida Mario Filho e rua Trapani, no Cohapar III e também na rua Elfrida Keller. Segundo ele, “é uma reivindicação da população local, diante do atual estado de conservação da rua. A providência vai contribuir para limpeza da rua, evitando acúmulo de terra e poças de água em dias de chuva, além de melhorar as condições do trânsito e ainda valorizar os imóveis”, argumentou.

A vereadora Inês Weizemann pediu recapeamento asfáltico sobre calçamento poliédrico no Jardim Duarte. Além disso, entrou com requerimento, para saber da programação das obras de pavimentação asfáltica nos trechos de calçamentos de vias importantes como a Avenida Andradina, República Argentina, Garibaldi, Maceió, Paraná, João Paulo II e a Rua Padre Bernardo Plate. O cronograma, segundo a vereadora, tem o objetivo de informar aos moradores sobre a previsão de chegada das obras, visto que no final do mês passado a administração municipal anunciou o asfaltamento nestes locais.

Reivindicação dos bairros

Marcio Rosa indicou recapeamento asfáltico na rua Gaspar Dutra e na avenida Getúlio Vargas, no Parque Presidente I. Justificou que em visitas ao bairro os moradores reivindicaram a obra “para melhor trafegabilidade a veículos e pedestres”.

O vereador Celino Fertrin solicitou estudo por parte da Secretaria de Obras a fim de viabilizar o recapeamento asfáltico na Travessa Ceará, na Vila Maracanã. Segundo ele, a via possui grande fluxo de veículos, muitos edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais. “No entanto, o calçamento poliédrico está comprometido, com deformações e vários buracos. O recapeamento é uma solicitação de moradores e comerciantes do local”, comentou.

Operação tapa-buraco

Nas indicações das primeiras duas sessões do mês, o vereador Jeferson Brayner apresentou várias reivindicações referentes à pavimentação. Pediu manutenção do asfalto (operação tapa-buraco) na Avenida República do Líbano e Rua Aluízio de Azevedo, no Jardim Jupira, que se encontram com buracos na pista, dificultando o trânsito e trazendo risco de acidentes com veículos e pedestres. Também indicou operação tapa-buraco na rua Rio de Janeiro na Vila Maracanã; rua José Maria Tavares, na esquina com a Rua Valentin Agostini, no Alto São Francisco; e rua David Bordin, no Jardim Boa Vista.

O vereador João Miranda indicou recapeamento asfáltico nas ruas Jasmim e dos Cravos, no Conjunto Remador; rua Claudio Coutinho, no bairro Parque Residencial Morumbi; Avenida Garibaldi, no Jardim Ipê III; rua Bom Jardim, no Jardim Ipanema; e nas ruas Jaboti e Itabaiana, no Jardim Vasco da Gama.

O atendimento, segundo o Executivo, depende da disponibilidade de recursos. Algumas reivindicações mais urgentes devem ser atendidas com prioridades e aquelas que dependem de programas específicos podem ser incluídas no orçamento do próximo ano. Outra grande expectativa é a plena operação da Usina de Asfalto, o que poderá agilizar o atendimento das reivindicações.

(Com CMFI)