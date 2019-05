VEREADORES GARANTEM MAIS DE 100 OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO COM EMENDAS IMPOSITIVAS

Realizações são obrigatórias por parte da prefeitura. Melhorias já estão sendo realizadas em diversos bairros

Com as emendas impositivas deste ano, incluídas no orçamento do Município, os vereadores garantem mais de 100 obras e serviços para a população. Por lei, a realização é obrigatória por parte da prefeitura que já iniciou a realização das conquistas em diversos bairros. Diversas entidades assistenciais também estão contempladas no orçamento. O valor total das emendas é de R$ 11 milhões e 461 mil para setores fundamentais, em especial a saúde, educação, obras, melhorias no trânsito, esporte, lazer e assistência social.

São 113 emendas. Estão previstos, por exemplo, equipamentos novos para 11 leitos de UTI do Hospital Municipal que na eventualidade do valor de R$ 1,6 milhão ser atendido pelo Governo do Estado, o montante permanecerá destinado ao hospital. Na saúde também constam R$ 442 mil para reformar e ampliação da unidade básica de saúde do Morumbi III. A obra é necessária para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e de atendimento. Também consta reforma no centro de especialidades odontológicas e no laboratório de próteses da atenção básica.

A lista inclui R$ 257.042,15 para construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Profilurb I e outros valores correspondentes para reforma, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde como a São João (Três Lagoas), Lagoa Dourada, Sol de Maio, unidade básica de saúde Três Lagoas, Três Bandeiras, Vila Yolanda, Portal da Foz, Parque Presidente I e UPA João Samek. Outros R$ 450 mil serão em colaboração com o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta – TACs relacionados às Unidades Básica de Saúde – UBS.

Os vereadores impuseram também realização obrigatória no valor de R$ 200.425,15 de reforma e aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila C Nova. A reivindicação dos usuários da unidade em questão é uma reforma predial, incluindo a substituição ou troca de telhas transparentes do saguão, para solucionar o problema de goteiras e infiltrações das paredes, pois elas encontram-se rachadas e sua vida útil é curta. Pintura da unidade, melhorias no estacionamento, instalação de portão e melhorias na rede de água são indicações para serem incluídas na reforma.

Constam na relação mais R$ 272.042,15 destinados a aquisição de medicamentos para distribuição nas unidades da rede de saúde, conforme demanda. Em diversas unidades de saúde, constatou-se a necessidade de investimento na aquisição de medicamentos para distribuição nas farmácias das unidades de saúde do município, garantindo que o cidadão receba na unidade não só o atendimento médico, mas também a medicação necessária ao seu tratamento de saúde.

Escolas e CMEIs

As emendas contemplam ainda manutenção e reforma de centros municipais de educação infantil como João de Aquino (Santa Rita), Vicentino Nossa Senhora da Conceição (Parque Morumbi II), além de manutenção e construção de cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Olavo Bilac e reforma em escolas de todas as regiões, dentre elas João da Costa Viana, Brigadeiro Antônio Sampaio, João Adão da Silva e Eloi Lohmann, calçadas em ruas recentemente asfaltadas, reformas, ampliações e iluminação de diversas áreas de lazer, incluindo praças, pistas de caminhada e campos de futebol.

Essas são apenas algumas. Veja a relação de todas as 113 emendas impositivas dos vereadores inseridas no orçamento municipal deste ano de 2019. As obras, serviços e aquisição de equipamentos são de realização obrigatório por parte da prefeitura.

(Com Câmara Foz)