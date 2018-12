VEREADORES DESTINAM R$ 1,6 MILHÃO EM EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

O montante será utilizado para a compra de 15 novos kits hospitalares para o setor de UTI.

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck ganhará 15 novos kits de leito hospitalares. A compra poderá ser feita por meio da destinação de R$ 1,6 milhão em emendas impositivas dos vereadores ao orçamento de 2019. Atualmente, os equipamentos utilizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são alugados, o que gera um custo mensal ao hospital. Os novos kits – compostos por uma cama elétrica, monitor, respirador e poltrona – trarão uma economia de R$ 90 mil mensais, valor, que segundo o Diretor-presidente do Hospital Municipal, serão revertidos em outras melhorias ao usuário.

Destinação dos valores

A vereadora Rosane Bonho (PP) destinará R$ 220 mil; os parlamentares Anderson Andrade (PSC) e Beni Rodrigues (PSB) destinarão, cada um, R$ 165 mil; Rogério Quadros (PTB), e os vereadores Celino Fertrin (PDT), Jeferson Brayner (PRB), Elizeu Liberato (PR), Inês Weizemann (PSD), João Miranda (PSD), João Sabino (Patriota), Adenildo Kako (Podemos), Marcelinho Moura (Podemos) e Nanci Rafagnin Andreola (PDT) destinarão R$ 110 mil cada.

Para o vereador Marcelinho Moura (Podemos), é uma função do Legislativo atuar na fiscalização dos atos do Executivo. “Entretanto, também é nossa função fazer com que esse serviço ande bem. Com essa destinação, nós vereadores estamos buscando melhorias para o hospital que serão revertidas para a população, e esse é o nosso foco”, comentou Marcelinho.

“É um orgulho fecharmos o ano com essas emendas destinadas ao Hospital Municipal. Além de trazer mais dignidade aos usuários, o equipamento será do município e não terá mais custos com aluguel”, salientou a Presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereadora Rosane Bonho (PP).

