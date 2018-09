VEREADORES DEBATEM COM EQUIPE DA SAÚDE PROPOSTAS DE AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Os vereadores receberam na manhã desta última quarta-feira (19), a secretária municipal de Saúde, Kátia Uchimura, equipe técnica e diretores para saber das ações implantadas nos últimos cinco meses e debater propostas como agilidade e humanização do atendimento aos pacientes. Houve avanços em alguns setores, mas a Secretaria enfrenta dificuldades com falta de profissionais para ampliar os programas na rede básica e agilizar serviços na área de especialidades. Uma das propostas com um novo sistema de geoprocessamento é um redimensionamento dos distritos para redistribuição do atendimento por área de abrangência.

“Tivemos a oportunidade de apresentar todas as ações que estão sendo desenvolvidas e os principais problemas que demandam uma atuação mais imediata como, por exemplo, a falta de pessoal e outras situações que impactam diretamente na qualidade dos nossos serviços”, afirmou a secretária. Kátia Uchimura ressaltou que o diálogo com a Câmara é muito produtivo, no sentido de ajudar para que o setor consiga implantar as ações.

De acordo com a secretária, em relação ao que vinha ocorrendo em anos anteriores, houve avanços na atenção básica quanto às estruturas para dar melhores condições de trabalho no atendimento à população. “Não chegamos ao ideal. Temos muito ainda a caminhar, mas alcançamos grandes avanços considerando o estágio em que iniciamos o trabalho. Também conquistamos melhorias nas consultas com especialistas e cirurgias eletivas. Avançamos muito nesse sentido. A urgência e emergência também tem se desenvolvido”, completou Katia.

Integração com a Câmara

O presidente da Câmara, Rogério Quadros, coordenou os debates ao lado dos demais vereadores presentes como Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Tenente-Coronel Jahnke, Rosane Bonho, Anderson Andrade, Marcio Rosa, João Sabino e Adenildo Kako. “Foi mais uma das nossas reuniões de trabalho aqui na Câmara. Houve uma participação muito ativa dos vereadores com diversos apontamentos e buscando das equipes as respostas para as reivindicações que recebem no contato diário com a população”, registrou Rogério Quadros.

Segundo o presidente, houve uma explanação dos projetos em andamento na Secretaria de Saúde. “Foram sanadas várias dúvidas. Vemos que a Secretaria está no caminho certo sendo essa integração com a Câmara fundamental. Sabemos que a demanda é grande na Secretaria, mas o importante é que está havendo um trabalho integrado na busca das soluções”. Rogério informou que na oportunidade foi discutida também a aplicação das emendas impositivas em que a partir do próximo mês os vereadores começam a definir as áreas da saúde para onde vão destinar a metade dos valores das emendas ao orçamento municipal do próximo ano.

Reivindicações da comunidade

Vários questionamentos foram levantados pelo vereador Celino Fertrin, vice-presidente da Câmara. “São usuários que nos procuram porque não tem o atendimento esperado na unidade básica de saúde. Eles acabam procurando o vereador para apresentar as queixas. Levantamos, por exemplo, o caso de uma simples receita para medicação controlada, paciente em tratamento contínuo, que poderia ser feita apenas uma troca de receita. Vimos aqui e isso teve o compromisso da Secretária em resolver que muitas vezes é de orientação e protocolo, forma de proceder em todas as unidades que precisa ser padronizada. Cada uma estava fazendo a seu modo”, comentou Celino.

João Miranda, Adenildo Kako e João Sabino também apresentaram reivindicações da comunidade, como melhorias das estruturas, equipamentos fundamentais como autoclaves, serviço de odontologia, horário de funcionamento das farmácias das unidades, modernização e agilidade para consultas com especialistas e cirurgias eletivas, além de capacitação e treinamento das equipes da linha de frente do atendimento como a recepção das unidades de saúde. “Todo o esforço é no sentido de ajudar e atender a população”, disse João Miranda que é autor de uma lei a valer a partir de julho do próximo ano limitando o tempo de espera nos serviços de saúde do SUS.

Saúde do servidor

Para a presidente da comissão de Saúde da Câmara, vereadora Rosane Bonho, é preciso pensar também na saúde ocupacional e nas condições de trabalho dos servidores. “Vimos hoje aqui a preocupação da secretária com isso e entendemos, como ela disse, que a humanização do atendimento passa pelas condições de trabalho e contratação de profissionais para dar conta da demanda. A secretária declarou que todos estão sobrecarregados, muitos cobrindo mais de uma função. Tudo isso impacta na qualidade do serviço e na saúde do servidor, na condição psicológica. Ouvimos também os relatos de ofensas morais, agressão e danos ao patrimônio por parte de usuários. Temos muitos servidores doentes também. Tudo isso estamos debatendo e juntos buscando as soluções”, comentou Rosane.

(Com CMFI)