VEREADORES DE FOZ DO IGUAÇU PRESOS TOMARÃO POSSE NA QUARTA, DIZ CÂMARA

Os cinco vereadores de Foz do Iguaçu, reeleitos e que estão presos desde dezembro de 2016 tomarão posse na quarta-feira (18) às 10h, informou a Câmara Municipal. A data, horário e local foram anunciados nesta segunda-feira (16) após determinação judicial.

As liminares para a posse de Anice Gazzaoui (PTN) e Rudinei de Moura (PEN) foram publicadas na sexta-feira (13) pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública. Já as que beneficiam Darci Siqueira “DRM” (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC) e Luiz Queiroga (DEM), no domingo (15).

Os cinco parlamentares foram presos preventivamente no dia 15 de dezembro de 2016 – um dia após a diplomação -, durante a 5ª fase da Operação Pecúlio, que investiga a prática de crimes contra a administração pública na Prefeitura de Foz. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal.

Na última decisão, o juiz substituto Alessandro Motter ressalta que “conquanto o Juízo compreenda a irresignação de parte da população em relação à posse dos candidatos eleitos que estão presos, situação em que se enquadra os impetrantes, deve-se esclarecer, mais uma vez, que não é o Poder Judiciário que está legitimando a posse dos impetrantes por esta decisão. A posse foi legitimada pelo voto dos eleitores dos impetrantes, que nas últimas eleições votaram neles e, com isso, confiaram-lhes o mandato de vereador”.

A vereadora Anice Gazzaoui chegou a fazer o juramento e assinar o termo de posse na quarta-feria (11). No entanto, o presidente interino da Casa, o vereador Rogério Quadros (PTN), invalidou o ato, pois ele não estava presente na ocasião.

Com a anulação da posse, a vereadora eleita recorreu à Justiça. O juiz considerou a fundamentação de Quadros para anular a posse. No entanto, disse que ele deveria garantir as condições ideias para que a vereadora eleita pudesse assumir o cargo sem que houvesse espaço para novos questionamentos. Na sexta, o magistrado deu prazo de 48 horas para que fosse marcada a data e hora da posse.

Investigações

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político para projetos de interesse do Executivo. O MPF apura ainda denúncias de indicação de nomes de familiares dos parlamentares para cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Outro esquema seria o de recebimento de propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração local envolvendo o então presidente da Câmara, Fernando Duso (PT).

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

No total, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

