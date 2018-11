VEREADORES DE FOZ DEVEM ATINGIR NOVO RECORDE DE PROPOSIÇÕES EM 2018

Em 50 sessões ordinárias, os parlamentares já apresentaram 2.140 proposições. Os números já superam 2016, quando foram 1.124 proposições, e devem passar 2017, que finalizou o ano com 2.268

Mais de duas mil proposições já foram apresentadas durante o ano de 2018 pelos vereadores de Foz do Iguaçu. Até o momento foram 361 requerimentos; 1.759 indicações e 20 moções em 50 sessões ordinárias. Os números superam o exercício de 2016, quando os parlamentares apresentaram 1124 proposições em 55 reuniões plenárias. Além disso, nesse ano já ocorreram 102 sessões extraordinárias, sem pagamento de jetom ou qualquer vantagem. A quantidade já supera o índice do ano passado quando ocorreram 99 reuniões extras. Em 2018 já são 157 projetos apresentados, bem acima de 2016 (último ano da legislatura anterior) quando 100 projetos foram apresentados.

De acordo com os dados já levantados, as proposições de 2018 (requerimentos e indicações) também devem superar os números do exercício anterior. Em 2017, foram 2.268 proposições ao longo de 55 sessões ordinárias. Restam ainda cinco sessões ordinárias para finalizar o ano legislativo de 2018 e os parlamentares e já contabilizam 2.140 proposições.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Rogério Quadros (PTB), a produção vem superando todos os números da legislatura anterior. “Estamos seguindo uma linha de intensificação dos trabalhos. As proposições que são apresentadas em plenário são os resultados de um trabalho anterior realizado pelo vereador e assessores, quando das visitas aos bairros ouvindo a população. E quando essas proposições chegam a casa, passam por todo um processo de análise e são transformadas em indicações e requerimentos”, comentou.

Rogério Quadros destacou que a Câmara atua intensamente na busca de soluções para reivindicações da comunidade, apoio e celeridade nos projetos de interesse da população e fiscalização dos atos do Executivo. “Cobramos esses atendimentos do Executivo pois são pedidos que trarão benefícios à população. Desde a simples, e importante, pintura de uma faixa de pedestres à reforma de escolas ou construções de postos de saúde”, completou o presidente.

Transparência para os cidadãos

Para o 1º vice-presidente, Celino Fertrin (PDT), “vale destacar como está sendo o trabalho da Casa de Leis voltado para o interesse da população de Foz do Iguaçu. Quando se fala de muitas demandas na Câmara, significa que estamos trabalhando, fiscalizando os trabalhos do Executivo e trazendo transparência ao cidadão. Isso é tudo muito positivo. Todos os vereadores estão se dedicando a indicar melhorias para a cidade, buscando inovações e, também, criticando quando algo não está sendo feito”.

O 1º secretário da Câmara, vereador Elizeu Liberato (PR), ressaltou que esse número é a representação de um trabalho que vem sendo realizado pelos assessores, servidores e parlamentares. “Todos estão atuando de forma firme, constante, buscando soluções para a cidade. Houve um grande número de requerimentos buscando informações ao Poder Executivo, e isso representa que nós estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizar. As indicações são os pedidos que a sociedade nos encaminha, necessidades que existem nos bairros, ruas e que são encaminhadas a Prefeitura para que medidas sejam tomadas. Além, claro, de projetos relevantes que nós analisamos, discutimos e votamos nessa Casa de Leis”, contou Elizeu.

Servidores dedicados e comprometidos com o trabalho

A dedicação dos funcionários da Câmara também foi o ponto destacado pelo 2º vice-presidente, Jeferson Brayner (PRB). “O trabalho tem sido muito intenso. Todos os vereadores têm cumprido o seu propósito para fazer com que a cidade cresça. Não é apenas a grande quantidade de indicações, requerimentos e projetos, mas sim, a qualidade que cada um deles possui que devemos salientar. Essa qualidade proporciona uma vida melhor para a população. Nós vereadores estamos nos empenhando muito, juntamente com assessores e servidores. É um trabalho com muita responsabilidade, que mostra muita seriedade e compromisso. ”, pontuou Brayner.

Propostas de desenvolvimento

Segundo Rogério Quadros, dentre os temas apreciados pelo Legislativo durante 2018, alguns ganharam destaque pela notoriedade e impacto que trouxeram ao município. “Nós verificamos muitos projetos que autorizaram recursos para obras no município, e isso passa diretamente pela Câmara Municipal. Também foram vários projetos voltados para a agilidade nos serviços públicos, como o Plano Diretor, parcelamento urbano, reurbanização, distrito empresarial e muitos no setor de turismo. A Casa de Leis vem contribuindo para o desenvolvimento do município, e nossos vereadores estão extremamente empenhados nisso”, finalizou o presidente.

